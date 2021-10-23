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TIMETURK / YAŞAM / Zeynep Doğa Yaman “Avrupa’da En Çok Pomeranian Boo Cinsi Tercih Ediliyor”

Zeynep Doğa Yaman “Avrupa’da En Çok Pomeranian Boo Cinsi Tercih Ediliyor”

Türkiye de süs köpeği olarak bilinen ve dost canlısı, oyuncu ve zeki Pomeranian Boo cinsi köpeklere olan sevgisi ile tanınan ve bundan ne kadar mutlu olduğunu belirten Zeynep Doğa Yaman ya da bilinen adı ile Zeldoa; Pomeranian Boo Mini isimli markanın da kurucu ve sahibi.

3 Saat Önce
2021-10-23 14:12:15
Zeynep Doğa Yaman “Avrupa’da En Çok Pomeranian Boo Cinsi Tercih Ediliyor”

Sadece marka ile yetinmeyip sosyal medya platformu olan Instagram'dan da bir hesap açan Yaman şu anda yaklaşık olarak 92 bin kullanıcı tarafından da takip ediliyor. “Avrupa'da en çok Pomeranian Boo cinsi tercih ediliyor. Avrupa'ya açılmamız ve kitlemizin fazla oluşu sosyal medyada da bu kadar çok etkileşim almamızın asıl nedeni” diyen Zeynep Doğa Yaman pek çok kişi tarafından takip edilmesini ise Pomerian Boo cinsinin sevimliliğine bağlıyor. Asıl amacının bu canlılar ile bir arada uyum içinde nasıl yaşandığını göstermek olduğunu belirten Yaman, köpeklerle birlikte yaşamaya yönelik de açıklamalarda bulundu.

Zeynep Doğa Yaman açıklamalarında “Pek çok kişi bir köpek ile ya da bir hayvan ile aynı ortamda yaşamanın zor olduğunu düşünüyor. Özellikle bu konuda çok katı olan insanlar görüyorum. Ben de sosyal medya hesabımdan bu canlıların aslında ne kadar sevimli ve dost canlısı olduğunu göstermek istiyorum. Çok sevimli, oyuncu ve bir o kadar zeki olan bu köpekler komut alabiliyor ve eğitilebiliyorlar. Sosyal medyada da çok aktifim. Özellikle her paylaşımımım Pomeranian Boo cinsi ile ilgili. Çok sevimli ve tatlılar. Kucakta taşınabilen küçük ve narin canlılar. Biz bu canlılar ile bir aile olduk diyebilirim. Sosyal medya hesabım ve markam da bu konuya yönelik çalışıyor.” diyerek açıklamalarda bulundu. Sizde Zeldoa ve dostlarının tüylü dünyasına bir göz atmak isterseniz @pomeranianminipups sayfasından sevimli köpeklere ulaşabilirsiniz.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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