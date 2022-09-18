Zeynep Bastık Kimdir? Şarkıcı Zeynep Bastık’ın Şarkıları

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Zeynep Bastık Kimdir, Nerelidir?

Zeynep Bastık 8 Temmuz 1993'de Çanakkale'de doğdu. Zeynep Bastık 1.65 metre boyunda, 53 kilo ve Yengeç burcudur. Türk şarkıcı ve oyuncu olan Zeynep Bastık'ın büyükannesi Arnavut kökenlidir. Bastık'ın aile üyeleri de müzisyen. Annesi halk dansları öğretmeni. Bastık on beş yaşında Anadolu Ateşi'ne dansçı olarak katıldı. Burada sekiz yıl boyunca grubun bir parçası olarak kaldı. Ardından Latin dansı ve direk dansı ile ilgilenmeye başladı. Bastık 2010 yılında İzmir'de "Jackpot" grubuyla profesyonel müziğe başladı. 2012 yılına kadar bu grupla İzmir, Eskişehir ve Bursa başta olmak üzere farklı şehirlerde sahneler aldı. Zeynep Bastık, Murat Dalkılıç'ın "Lüzümsuz Savaş" şarkısında ve Anıl Piyancı'nın "Delili Yok" şarkısında geri vokal olarak yer aldı. Dalkılıç'ın yardımıyla 2014'te ilk single'ı " Fırça ", 2017'de ikinci single'ı "Şahaneyim"i çıkardı. Ayrıca Adı Mutluluk, Yasak Elma, Sil Baştan , Umuda Kelepçe Vurulmaz ve Yuvamdaki Düşman gibi çeşitli dizilerde roller aldı.

Diskografi

Zeynodisco 21 Mayıs 2021

Akustikler 30 Ekim 2020

Şarkıları

Fırça 31 Ekim 2014

Şahaneyim 27 Mart 2017

Bırakman Doğru Mu 14 Haziran 2019

mod 12 Kasım 2019

Bırakman Doğru Mu 2 20 Kasım 2020

Boş Yapma 18 Aralık 2020

Kendi Yolumuzda 5 Mart 2021

Sen Ben 30 Temmuz 2021

Yalan 24 Eylül 2021

Savaştım Harbiden 2 Eylül 2022

Ara 29 Temmuz 2022

Filmografi

Yıl Başlık rol 2014 Sil Baştan Kendisi/Misafir 2015 Adı Mutluluk Gonca Gül Duran 2016–2017 Umuda Kelepçe Vurulmaz Rüya 2018 Yuvamdaki Düşman Zeynep 2018 Yasak Elma İrem 2021– Zeynep Bastık ve Konukları sunucu 2021 Çok Güzel Hareketler 2 Kendisi/Misafir

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