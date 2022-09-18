Zeynep Bastık Kimdir? Şarkıcı Zeynep Bastık’ın Şarkıları
Zeynep Bastık kimdir, nerelidir? Zeynep Bastık hangi dizide oynadı? Zeynep Bastık Ara, Zeynep bastık en güzel şarkıları neler? Zeynep Bastık boyu kaç? Genç şarkıcı Zeynep Bastık yaptığı coverler ile en çok merak edilen ünlü isimler arasında. Son zamanlarda çıkardığı Ara şarkısı ile büyük bir beğeni topladı. Zeynep Bastık hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde yer vereceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…
2022-09-18 08:46:43
Zeynep Bastık Kimdir, Nerelidir?
Zeynep Bastık 8 Temmuz 1993'de Çanakkale'de doğdu. Zeynep Bastık 1.65 metre boyunda, 53 kilo ve Yengeç burcudur. Türk şarkıcı ve oyuncu olan Zeynep Bastık'ın büyükannesi Arnavut kökenlidir. Bastık'ın aile üyeleri de müzisyen. Annesi halk dansları öğretmeni. Bastık on beş yaşında Anadolu Ateşi'ne dansçı olarak katıldı. Burada sekiz yıl boyunca grubun bir parçası olarak kaldı. Ardından Latin dansı ve direk dansı ile ilgilenmeye başladı. Bastık 2010 yılında İzmir'de "Jackpot" grubuyla profesyonel müziğe başladı. 2012 yılına kadar bu grupla İzmir, Eskişehir ve Bursa başta olmak üzere farklı şehirlerde sahneler aldı. Zeynep Bastık, Murat Dalkılıç'ın "Lüzümsuz Savaş" şarkısında ve Anıl Piyancı'nın "Delili Yok" şarkısında geri vokal olarak yer aldı. Dalkılıç'ın yardımıyla 2014'te ilk single'ı " Fırça ", 2017'de ikinci single'ı "Şahaneyim"i çıkardı. Ayrıca Adı Mutluluk, Yasak Elma, Sil Baştan , Umuda Kelepçe Vurulmaz ve Yuvamdaki Düşman gibi çeşitli dizilerde roller aldı.
Diskografi
- Zeynodisco 21 Mayıs 2021
- Akustikler 30 Ekim 2020
Şarkıları
- Fırça 31 Ekim 2014
- Şahaneyim 27 Mart 2017
- Bırakman Doğru Mu 14 Haziran 2019
- mod 12 Kasım 2019
- Bırakman Doğru Mu 2 20 Kasım 2020
- Boş Yapma 18 Aralık 2020
- Kendi Yolumuzda 5 Mart 2021
- Sen Ben 30 Temmuz 2021
- Yalan 24 Eylül 2021
- Savaştım Harbiden 2 Eylül 2022
- Ara 29 Temmuz 2022
Filmografi
|
Yıl
|
Başlık
|
rol
|
2014
|
Sil Baştan
|
Kendisi/Misafir
|
2015
|
Adı Mutluluk
|
Gonca Gül Duran
|
2016–2017
|
Umuda Kelepçe Vurulmaz
|
Rüya
|
2018
|
Yuvamdaki Düşman
|
Zeynep
|
2018
|
Yasak Elma
|
İrem
|
2021–
|
Zeynep Bastık ve Konukları
|
sunucu
|
2021
|
Çok Güzel Hareketler 2
|
Kendisi/Misafir
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