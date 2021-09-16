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Zeynal Mammadli : 'Dünyanın her ülkesinde muzaffer bir halk olarak oturuyoruz'

Azerbaycanlı ünlü fotoğrafçı Zeynal Mammadli, Rusya Halk Sanatçısı Flipp Kirkorov ile Türkiye'de bir araya geldi.

1 Saat Önce
2021-09-16 18:18:29
Zeynal Mammadli : 'Dünyanın her ülkesinde muzaffer bir halk olarak oturuyoruz'

Görüşmede Zeynal Mammadli ile Rus yıldız ilginç bir görüş alışverişinde bulundu:

"Philip Kirkorov ve ekibi Türkiye'deki iş toplantısına da katıldı. Sıra Karabağ'a karşı tarihi zaferimize gelince, herkes bizi zaferden dolayı tebrik etti. Artık herhangi bir ülkede, iş görüşmelerini gururla kazanan insanların temsilcisi olarak herhangi bir ülkede oturuyoruz. "

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

asem

harika bir fotoqrafsayfasi instagramda var ve kendi ulkesinde cok unlu

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