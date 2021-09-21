Zenginin de fakirin de evinde bulunan gıdalar

Gerek fiyatı, gerek faydası gerekse saklanabilmesi yönünden öyle gıdalar var ki hemen her evin deposunda veya kilerinde kendisine yer bulabiliyor

Tüm dünyada yayılarak ülkemizi de etkisine alan salgında tüketiciler, daha doğrusu aileler, özellikle gıda konusunda ilk dönem büyük bir panik yaşadılar. Bu panik ise ekonomik göstergelerden veya yasal yaptırımlardan değil tamamen psikolojik nedenlerden kaynaklandı.Salgınla birlikte karantina uygulamalarının başlayacağını öğrenen vatandaşlar marketlere koşarken evlerinde de stoklar yapmaya başladılar.

Hal böyle olunca gıdada ön plana bazı ürünler daha fazla çıkmış oldu. Gıda uzmanlarının değerlendirmesine göre; saklanmasından tüketimine, fiyatından sağlığa etkisine kadar "faydalı ve stoka değer" olarak görülen gıdalar hemen her evin deposunda kendine yer buldu.

Pandemiye özgü olmasa da hemen her evde bulunan, stoklanan, depolanan demirbaş gıdalar ise şöyle:

Baklagillerden şaşmak yok

Baklagiller, etten sonra en etkili bitkisel protein kaynakları arasında. Lifli yapılarının yanı sıra içerdikleri mineraller ve çeşitli vitaminler sayesinde; vücudumuzu hastalıklara karşı koruyucu özellikleri ve bağışıklık sistemini güçlendirici etkileriyle büyük önem taşırlar. Ayrıca, acil durumlarda uzun süre dayanabilecek besinler olmaları sebebiyle; kuru baklagiller, listenin başında yer alıyor. Baklagiller saklanma yönünden her koşula uyum sağlayabilip sağlamlıklarını muhafaza edebilme yönünden ön sıralarda evlerde yer ediniyor.

Pahalı da olsa her evin olmazsa olmazı bal

Kanı temizleyen, kan akışını kolaylaştıran ve bütün kemik hastalıkları için tavsiye edilen bal, yıllar geçse dahi bozulmayan tek gıda. Acil durumlarda stoklanması gereken gıdaların arasında bal da yerini alıyor. Yapısı gereği uzun süre tutulduğunda balda şekerlenme ve renk değişikliği gözlemlense de antibiyotik özelliğini, enerji vericiliğini ve tadını her daim koruyor. Fiyat yönünden tüketicinin bütçesini zorlasa da tüm yaş gruplarınca sağlıklı olarak tanımlanan bu gıda hemen her evin olmazsa olmazı. Uzun süre bozulmadan muhafaza edilebilmesi de önemli bir kıstas.

Zenginin de yoksulun da sirkesi var

Sirke keskin yapısıyla bilinen doğal bir asidik. Yiyeceklere tat vermesinden ve bakterilere karşı etkili olmasından dolayı kullanılan sirke, uzun süre saklanabilecek gıdaların arasında yer alıyor. Güneş görmeyen yerde, nemsiz, kuru ortamda, cam şişe veya kavanozda muhafaza edildiği takdirde uzun süre tazeliğini koruyabiliyor. Tarihi çok eskiylere dayanan sirke Anadolu'nun hemen her köşesinde en zengininden en fakirine kadar bütün evlerde mevcut.

Yöreye göre tarhana

Tarhana besin değeri yüksek olan gıdaların başında geliyor. Özellikle tarhana çorbası bireysel direnci güçlendirerek hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Acil durumlarda stoklanması gereken bu gıda, protein bakımından zengin olmasıyla da dikkati çekiyor. Yöreden yöreye tarhananın yapılış yöntemi ve türü değişiklik gösterse de tüm sofralarda aranan bir gıda konumunda. Çorba kategorisinin en sağlıklı ürünleri arasında yer almakta.



Demirbaşta başı çeken pirinç

Yıllar boyunca acil durumlarda en çok tercih edilen yiyeceklerin başında yer alan pirinç, az miktarda tüketildiğinde dahi doyurucu olan bir besin olarak biliniyor. Birçok çeşidi olan pirinç ailesinde özellikle bulgur besleyiciliği ve dayanıklılığı ile öne çıkıyor. Pandemi sürecinde pirinç evlerin temel besini konumunda yer aldı. Çeşit yönünden zengin sofraların kurulmasına da öncülük eden pirinç artık evlerin depolarında en çok yer edinenler arasında.

Dar günün dostu makarna

Hemen hemen herkesin severek tükettiği ve ülkemizde de oldukça rağbet gören gıdalardan biri olan makarna, besin değerinin yüksek, kalorisinin az ve fiyatının uygun olmasıyla ön plana çıkıyor. Aynı zamanda, acil durumlarda uzun süre bozulmadan saklanabilmesi sebebiyle çok fazla tercih ediliyor. Makarnada A, B1, B2 vitaminleri ile demir, kalsiyum, fosfor, potasyum bulunuyor. Makarna ayrıca karbonhidrat bakımından zengin olmasıyla da dikkat çekiyor. Makarna bilhassa fiyat yönünden ve pratikliği ile yediden yetmişe tüm tüketiciye hitap ettiği için de cezbedici besin ve depolarda yeri daima hazır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.