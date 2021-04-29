Zeki Müren'in el yazısı vasiyeti

Zeki Müren'in 1980 senesinde annesine Paris’ten yazdığı bir mektubun gün yüzüne çıkmasıyla sosyal medyanın gündemi oldu. Mektubu annesine vermek üzere yakın arkadaşı Erkan Özerman’a ileten Zeki Müren’in kullandığı ifadeler herkesi duygulandırmayı başardı.

1980 yılında Paris'e estetik ameliyat olmak için giden Zeki Müren operasyonun öncesinde annesine bir mektup yazdı. Operasyonu ise dünyaca ünlü isimler Elizabeth Taylor ve Sophia Loren'in ameliyatlarını da yapan Dr. Rudolphe Troque gerçekleştirdi. Operasyonun hemen öncesinde vasiyet niteliğinde annesine yazdığı mektup yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

Zeki Müren'in annesi Hayriye Hanım için yazdığı mektupta şu ifadeler yer alıyor:

"Canım anneciğim, Paris'teyim, 'Centre Chirurgical' kliniğindeyim. Biraz sonra 8 saat sürebilecek bir ameliyata gireceğim. Her şey biz insanlar için. Şayet uyanmazsam 25 yıllık sanat hayatımda, yüce halkımın bana layık gördüğü tüm maddi varlığımla bir (MÜREN VAKFI) kurmanızı, ve bu vakfın yoksul insanlara şifa verecek yollarda kullanmanızı kesinlikle istiyorum. Not: Şuurum yerindedir. Mektup, arkadaşım Erkan Özerman'a teslim edilmiştir. Öperim Zeki Müren”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.