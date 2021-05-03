Zehirli balon balıkları bu kez de Kemer'de görüldü

Antalya'nın Kemer ilçesinde kıyıya kadar gelen zehirli ve istilacı bir tür olan balon balıkları turistler tarafından kayda alındı. Daha önce Lara ve Alanya sahilinde de balon balıkları görüntülenmişti.