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Zehirli balon balıkları bu kez de Kemer'de görüldü

Antalya'nın Kemer ilçesinde kıyıya kadar gelen zehirli ve istilacı bir tür olan balon balıkları turistler tarafından kayda alındı. Daha önce Lara ve Alanya sahilinde de balon balıkları görüntülenmişti.

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03.05.2021 03:25:30
Zehirli balon balıkları bu kez de Kemer'de görüldü

Geçen yıllarda Kızıldeniz'den Akdeniz'e yayılan istilacı ve zehirli türler arasında bulunan balon balıklarının popülasyonu arttı. Balon balıkları Antalya kıyılarına kadar geldi.

Kemer ilçesine bağlı Tekirova Mahallesi'nde bulunan koyda denize girmeye gelen kısıtlamadan muaf turistler, balon balıklarını ellerine geçirdikleri ayakkabıyla yakalamaya çalışırken bir yandan da o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Antalya'nın diğer ilçelerinde de görüldü

Ellerine aldıkları balon balıklarını kıyıya atmaya çalışan turistler bu anları cep telefonlarıyla çekip sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Balon balıkları bir süre sonra kıyıdan ayrıldı. İstilacı tür birkaç hafta önce Lara'da, birkaç gün önce de Alanya'da sahilde yüzmeye giden turistler tarafından görüntülenmişti. 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan