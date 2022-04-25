Zararlı Linklerin Tespiti Nasıl Yapılır? Zararlı Linkler Nasıl Tespit Edilir?

Backlink; bir internet sitesi içerisinde, başka bir internet sitesine verilmiş olan bağlantıdır. Google arama motorunda web sitesinin değerini yükseltmede oldukça etkili olan backlink, önemli SEO sıralama türlerinden biridir.

Backlinklerin doğru verilmesi ve kaliteli olması sitenin değerini yükselteceği gibi Google tarafından da internet sitesinin öne çıkarılmasına yardımcı olur.

Backlink in yanlış kullanıldığı durumlarda zararlı linkler ortaya çıkar ve internet sitesine zarar vererek Google arama sıralamasında web sitesinin sıralamasını düşürebilir.

Zararlı Linkler Nasıl Tespit Edilir?

Zararlı linkler, doğru verilmemiş ve doğal olmayan bağlantılardan oluşur. İnternet sitesinin içeriğiyle uyumsuz, kötü niyet içeren bağlantılar zararlı linklere örnek olarak verilebilir. Söz konusu bağlantılar, Google tarafından web sitesinin negatif olarak değerlendirilmesine yol açar ve Google arama motorunda sitenin sıralamasını olumsuz yönde etkiler.

İnternet sitenizde böyle bir problem olup olmadığını düzenli backlink tespiti yaparak kontrol edebilirsiniz. Yaptığınız bu backlink analizlerinden sonra herhangi bir zararlı linkle karşılaştığınız durumda bunu Google' a bildirmeniz gerekir.

Zararlı Link Türleri

Zararlı linklerin birden fazla türü vardır. Her bir çeşidi internet sitesinin SEO araçlarını olumsuz yönde etkiler. Bazı zararlı link türleri:

Spam altında olan bağlantılar,

İnternet sitesinin içeriğiyle ilgili olmayan bağlantılar,

Hedef kitlenin ilgisini çekmeyecek bağlantılar,

Kalitesiz ve doğal olmayan içeriklere sahip bağlantılar,

Farklı dildeki sitelerden gelen bağlantılar,

Olumsuz içerik barından sitelerden gelen bağlantılar.

Yukarıda sayılan maddeler zararlı link türlerine örnek gösterilebilir. Bu zararlı linklerin tespitinde ve temizlenmesinde kullanılan, ücretli/ücretsiz birçok SEO aracı bulunmaktadır.

Zararlı Linkleri Bulmak İçin Kullanılan Araçlar

Zararlı linkleri tespit etmenin birçok yöntemi bulunur. Ücretli veya ücretsiz olarak bu tür araçlarından yararlanabilirsiniz. Open Site Explorer, Majestic SEO ve Google Webmaster Tool gibi araçlar zararlı bağlantıları bulmak için kullanılan bazı araçlar içinde yer alır.

Open Site Explorer

Open Site Explorer, kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmuş olan SEO araçlarından biridir. Kullanımı oldukça basit ve kaliteli, doğru çalışan araçlardan olan Open Site Explorer, birçok kullanıcının tercih ettiği alternatifler arasında yer alıyor.

Majestic SEO

Web sitesine verilen bağlantının kalitesini, doğruluğunu ve içerikle uyumunu ölçmeye yarayan Majestic SEO, zararlı link tespitinde birçok kullanıcı tarafından tercih edilen kaliteli SEO araçlarından biri. Majestic SEO, ücretli araçlar arasında yer alıyor. Birçok paketi bulunuyor ve her paket içerisinde ayrı özellikler mevcut. Paketin sunduğu hizmete göre ücreti değişkenlik göstermektedir.

Google Webmaster Tool

Google' ın sunduğu link kontrolü araçlarından biri olan Google Webmaster Tool, kullanımı en basit seçenekler arasında. Tüm kullanıcılara ücretsiz bir şekilde sunulmuştur. Ayrıca herhangi bir üyelik oluşturmadan direkt Google hesabınızla giriş yapıp kullanmaya başlayabilirsiniz.

Web sitenizle ilgili bütün detaylara erişme imkanı sağlayan GWT, zararlı linkleri tespit ederek internet sitenizin istatistiksel olarak nasıl göründüğüne dair bilgi verir. Bu aracı kullanarak zararlı linkleri iptal edip engelleyebilir, tarama hatalarını kontrol edip sitenizin hatalarını iyileştirerek Google arama motorunda üst sıralarda yer almasını sağlayabilirsiniz.

CRM Medya ile Profesyonel Çözümler

Zararlı linklerin web sitesine verdiği olumsuz etkileri analiz edip temizleyebilmek için SEO çalışmalarının önemi yadsınamaz. CRM Medya olarak profesyonel ekibimiz ve çözümlerimizle internet sitenizdeki zararlı linkleri tespit edip arama sonuçlarını iyileştirme olanağı sunuyoruz.

CRM medya sadece zararlı linkleri tespit etmekle kalmaz, aynı zamanda internet siteniz için gerekli olan düzenlemeleri SEO araçlarıyla analiz ederek web sitenizin Google arama motorunda öne çıkmasına da destek olur. .