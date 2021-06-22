DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

“Oğuzhan Asiltürk'e belden aşağı, belden yukarı demeden saldırdılar”
Rusya'nın 'İdlib' planı
Spor salonu ücreti iade edilir mi? Korona nedeniyle spor salonundan ücret geri alınır mı?
Katar jetlerine Türkiye yolu
Orhan Seyfi Şirin kimdir? Orhan Seyfi Şirin kitapları nelerdir?
Tarihin en gizemli cemiyetlerinden biri: İlluminati
KYK öğrenim kredisi yapılandırması nasıl yapılır? KYK yapılandırma başvurusu nereden yapılır?
Yahudi yerleşimciler, Şeyh Cerrah Mahallesi'ne saldırdı
İsrail droneları davada vuracak lazer silahı geliştirdi
2021 KYK borç yapılandırma başvurusu nereye yapılır? KYK yapılandırma nasıl yapılır?
Fenerbahçe'den Sergen Yalçın bombası!
Şair ve yazar Orhan Seyfi Şirin vefat etti
Silva, yolsuzluktan yargılandığı davada beraat etti
İtalya'da açık alanda maske zorunluluğu kalkıyor
Borç yapılandırma başvurusu bitti mi? 2021 vergi yapılandırma başvurusu ne zaman bitiyor?

Yüzlerce hafız yetiştiren Molla Mahmud Efendi Aslani vefat etti

Kuzey Makedonya'nın kuzeybatısındaki Kalkandelen şehrinde yaşamını Kur'an-ı Kerim'e ve hafız yetiştiriciliğine adayan Molla Mahmud Efendi Aslani, 89 yaşında vefat etti.

ABONE OL

Google News - Timeturk
22.06.2021 08:08:53
Yüzlerce hafız yetiştiren Molla Mahmud Efendi Aslani vefat etti

 Kuzey Makedonya'nın kuzeybatısındaki Kalkandelen şehrinde yaşamını Kur'an-ı Kerim'e ve hafız yetiştiriciliğine adayan Molla Mahmud Efendi Aslani, 89 yaşında vefat etti.

Kalkandelen'e bağlık Çiflik köyünde 15 Mart 1932 doğan Molla Mahmud Efendi Aslani, 1967 yılından bu yana yarım asır boyunca şehirde bulunan Osmanlı dönemine ait Alaca Camisinde yüzlerce hafız yetiştirdi.
Rahle-i tedrisinden yaklaşık 200 hafız ve binlerce Kur'an-ı Kerim öğrencisi geçen Molla Mahmud Efendi Aslani, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrindeki Uluslararası Hafızlık Teşkilatı tarafından 2012 yılında "dünyanın en iyi muallimi" unvanına layık görüldü.
Molla Mahmud Efendi Aslani'nin Kur'an-ı Kerim öğrencilerine eğitim verdiği alanın koşullarının yetersizliğini gören Türk yetkililer ise Alaca Camisinin yanına yeni bir bina inşa etmiş, 2011 yılındaki açılışına o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılmıştı.
Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop da, Molla Mahmud Efendi Aslani'nin vefatı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Şentop, sosyal medya hesabındaki mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Makedonya Kalkandelen'de tarihi Alaca Camii'nde ömrünü Kur'an'a hizmet etmeye vakfeden, yüzlerce hâfız yetiştiren Molla Mahmut Efendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Evlatları, talebeleri sayesinde amel defteri kapanmayacak olan büyüğümüze Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyorum."

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş