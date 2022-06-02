Yusuf Yamanlar: “Sektör Analizi, Şirketlere Sektör ve Pazarla İlgili Önemli Veriler Sunuyor!”

Daha iyi stratejiler geliştirip rakiplerin önüne geçmek için sektör analizinin önemli olduğunu belirten Yusuf Yamanlar, “Sektör analizi, şirketlere sektör ve pazarla ilgili önemli veriler sunuyor. Bu nedenle sektör analizinin titiz bir şekilde yapılıyor olması oldukça önemli.” ifadelerinde bulundu.

Yeni başlayanların bir işe girişmeden önce sektöre dair çeşitli analizler yapmalarının gerekli olduğunu belirten Yusuf Yamanlar, “Sektör hakkında bilgi edinmeden bir sektöre giriş yapmak, birçok sorunu beraberinde getirecektir. Her şeyden önce sektörde yapılan yatırımların ilgi görmeyeceğini, bu durumun şirket faaliyetlerini sekteye uğratacağını söyleyebilirim. Başarılı bir sektör analizi için dikkat edilmesi gereken birçok husus bulunuyor. Bunlardan ilki rakiplerin analiz edilmesidir. Pazardaki rekabetin ölçülmesi ve büyük ve küçük firmaların belirlenmesi gerekiyor. Bu durum, kişinin elindeki sermaye ile rakipleriyle nasıl mücadele edebileceğini gözler önüne serecektir. Bunun yanı sıra hedef kitleye yönelik adımlar atılabilmesi için tüketici eğilimlerinin ve alışkanlıklarının belirlenmesi gerekiyor. Ayrıca tüketicilerin ürünlere ne kadar ilgi gösterdiğini belirlemek, ürünlere olan ilgi pazarının durumunu anlamak adına çok önemli. Bu ve bunun gibi hususlar, sektör analizinde başarı elde edilmesini sağlayacaktır.” sözleriyle konunun öneminden bahsetti.

Başarılı Bir Sektör Analizi için İlk Önce Rakipler Analiz Edilmeli

Başarılı bir sektör analizinde çeşitli basamakların bulunduğunu belirten Yusuf Yamanlar, “Her şeyden önce rakip analizi yapılmalıdır. Rakiplerin marka bilinirliklerini arttırmak için neler yaptıklarını analiz edebilir, elinizdeki sermaye ile nasıl yatırımlar yapabileceğinizi anlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra sektördeki konumunuzu belirleyebilmeniz açısında da rakip analizi oldukça önemli.” ifadelerinde bulundu.

Tüketici Eğilimleri ve Alışkanlıkları Belirlenmeli

Bir diğer basamağın tüketici eğilimleri ve alışkanlıklarının belirlenmesi olduğunu ifade eden Yusuf Yamanlar, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: “Tüketicilerin ilgili sektördeki ürün ve hizmetlere tepkisini öğrenmelisiniz. Hedef kitlenizi belirleme noktasında bu husus bir hayli önemlidir. İnternet alışverişlerinde hangi ürünlere talep var, hangilerine yok; bunu da analiz etmelisiniz. Böylelikle talebin yoğun olduğu ürünlere yönelim gösterebilirsiniz. Tüketici eğilimleri ve alışkanlıklarını anlamadan sektörde başarı elde etmek çok zor olacaktır. Ayrıca bu adımı dikkate almadığınız takdirde, reklam çalışmalarında da istediğiniz sonucu elde edemezsiniz.” .