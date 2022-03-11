DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Rusya, Mariupol'e bin kiloluk TNT bomba attı
Togg'dan açıklama! Seri üretimde son durum
İstanbul'da AVM'lerin saatlerine 'kar' düzenlemesi
YÖKDİL sınavı yapılacak mı 2022? YÖKDİL 1 sınavı ertelendi mi?
Ankara'da toplu taşımaya zam
Kızını öldüren oğluna 'Senin hakkın idamdır, mal varlığımı devlete devredeceğim' dedi
Sokak köpeğinden kaçarken otomobilin çarptığı üniversiteli hayatını kaybetti
Outlander 6. Sezon hangi kanalda? Outlander 6. Sezon Netflix'te neden yok? Outlander 6. Sezon çıktı mı?
Borsa günü yükselişle tamamladı
Ukrayna'da evlenen Türk: 'Bomba ve roket sesleri altında uyuyorduk'
Serdar Noorzad: Yeni Sektörlere Açılma Kararı Aldı
Bu kripto paralar artık eToro'da mevcut!
İngiltere'de akaryakıt fiyatlarında rekor
Yusuf Başaran: 'Pandemi sonrasi eğlence sektörü zirveye çıkacak.
Sağlık Bakanlığı: 20 bin personel alınacak

TIMETURK / YAŞAM / Yusuf Başaran: 'Pandemi sonrasi eğlence sektörü zirveye çıkacak.

Yusuf Başaran: 'Pandemi sonrasi eğlence sektörü zirveye çıkacak.

Ünlü DJ Yusuf Başaran, neredeyse bir seneden fazla kapalı olan eğlence mekânlarının çalışmamasına dikkat çekerek, “Pandemi döneminden sonra eğlence sektörü tavan yapacak” dedi.

2 Saat Önce
2022-03-11 18:23:15
Yusuf Başaran: 'Pandemi sonrasi eğlence sektörü zirveye çıkacak.

Tüm Türkiye'nin evden yeni dışarı çıktığı şu döneme dikkat çeken genç DJ Yusuf Başaran insanların evde oturmaktan sıkıldığını ve değişiklik aradığını belirtti. Kendisinin de evde oturduğu pandemi döneminde ekibi ile çalışmalarına son gaz devam ettiğini ve sosyal medya hesaplarından yayınlar açtığını ifade eden ünlü DJ, “Deep House müzik kültürünü unutturmamak için ayrıca çaba sarf ediyoruz” diyerek açıklamalarda bulundu.

Turizm ve eğlence mekânlarının tekrar kapılarını açması ile sezona bomba gibi başlayacağının sinyallerini veren genç DJ Yusuf Başaran pandemi ile birlikte insanların alışkanlıklarının değiştiğini ifade etti. Her gün aynı müziklerin dinlendiğini belirtirterek, “Dünyadaki eğlence sektörünü yakalamamız gerek, insanların aynı şarkılardan sıkıldığını ve yeni şarkıların çıkmadığını göz önüne alarak sektöre yeni ve daha kalıcı bir nefes getirilmeli” dedi.

Eğlence dünyasının tanınmış ismi DJ Yusuf Başaran , pandemi süresinde kendisini geliştirdiğini yeni albümünün ise yolda olduğunun müjdesini verdi. Pandemi sürecinde en çok darbe alan sektör müzik ve eğlence sektörü olan ülkemizde eğlence sektörü ve çalışanlarının zor günler yaşadığına dikkat çeken DJ, turizm ve eğlence mekânlarına gelen yasakların kalmasının ardından birçok festival ve gece kulüpleri ile olan anlaşmalarının da işleyeceğini söyledi.

Bir an önce yasakların kalkmasını bekleyen eğlence sektörünün ülke insanı için artık büyük bir ihtiyacı karşılayan sektör olduğunun nihayet anlaşıldığına sevindiğini de ifade etti. Yusuf Başaran, “ Acı bir olayla da olsa eğlence sektörünün bu ülke insanı için ne kadar önemli olduğunu herkes anladı “ dedi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş