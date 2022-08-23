Yüsra Geyik Kimdir, Nerelidir? Yüsra Geyik Yer Aldığı Dizi Ve Filmler Neler?

Yüsra Geyik kimdir, nerelidir? Yüsra Geyik kaç boyunda? Yüsra Geyik kaç kilo? Yüsra Geyik hangi dizilerde yer aldı? Arka Sokaklar dizisinde Zeliş karakteri ile yakından tanığımız güzel oyuncu Yüsra Geyik, en son Camdaki Kız ile ekranlarda yer aldı. Yüsra Geyik evli mi? Yüsra Geyik hakkında detaylara haberimizde yer vereceğiz. İşte merak edilen tüm detaylar.

Yüsra Geyik Kimdir?

Yüsra Geyik kimdir, nerelidir? Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. Güzel oyuncu Yüsra Geyik 1.65 metre boyunda, 45 kilo, ikizler burcu ve bekardır. İlkokul 1. sınıfı Samsun'da okuduktan sonra ailesinin taşınması üzerine 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başladı. Henüz dördüncü sınıftayken okullarına gelen bir tiyatro kursuyla tiyatro hayatına başladı. Eğitimini Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamladı. İlk oynadığı oyunu kendi yazıp yönetti. Adı horozum olan bu oyun o kadar sevildi ki mezun olana kadar her sene oynanıp alkışlandı. BASAD (Bakırköy Sanatçılar Derneği) tiyatro çalışmalarına katıldı. 8. sınıftan mezun olduğu yaz kuzeninin ve ailesinin ısrarıyla Tümay özokur ajansa kaydoldu. Ardında bir kısa film teklifi aldı. Yüsra Geyik daha sonra tek bölümlük bir dizi olan Anlatsam Roman Olur'da oynadı. 13 yaşında kameralarla tanışan Yüsra Geyik ilk olarak Hayat Bilgisi dizisinde rol aldı. Yüsra Geyik asıl çıkışını Arka Sokaklar dizisiyle yakaladı. 2006 yılından bu yana Arka Sokaklar dizisinin kadrosunda yer alan Yüsra Geyik, Zeliş karakterini canlandırmakta. Yüsra Geyik Arka Sokaklar dizisinin kadrosundan ayrılarak 2021 yılında Camdaki Kız kadrosuna dahil oldu.

Yüsra Geyik Yer Aldığı Dizi Ve Filmler