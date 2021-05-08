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Yumurtadan çıkan sülünler doğaya hazırlanıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun 11. Bölge Müdürlüğünce yaban hayatındaki varlığının artırılması amacıyla üretilen sülünler yumurtadan çıkmaya başladı.

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08.05.2021 13:33:19
Yumurtadan çıkan sülünler doğaya hazırlanıyor

Tarım ve Orman Bakanlığınca, sürdürülebilir yaban hayatı yönetimi kapsamında çeşitli sebeplerle tabiatta azalmış ve nesli tükenme noktasına gelmiş tabii türler için kurulan üretme istasyonlarında her yıl binlerce keklik ve sülün üretilerek tabiata bırakılıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce (DKMP) son 19 yılda tabiatı desteklemek ve biyolojik çeşitliliği korumak maksadıyla yaklaşık 800 bini keklik ve 400 bini de sülün olmak üzere 1 milyon 200 bin kanatlı tabiatla buluşturuldu.

AA-24474467

Sülünün Türkiye'de yoğun olarak yaşadığı bölgelerden biri olan Samsun'da, Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı, 1969 yılında kurulan Gelemen Sülün Üretme İstasyonunda sülün üretim çalışmaları yapılarak, yaban hayatındaki varlığının artırılması hedefleniyor.

DKMP Genel Müdürlüğünün, doğal hayatın desteklenmesi amacıyla yürüttüğü "Kanatlı Üretimi ve Tabiata Yerleştirilmesi Programı" doğrultusunda 2021 yılında Gelemen Sülün Üretme İstasyonunda üretilecek ve tabiata salınacak 15 bin sülünün ilk kısmı yumurtalarından çıktı.

Bu yıl üretilecek sülünlerin Karadeniz kıyı şeridindeki illerde doğaya bırakılacağı öğrenildi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan