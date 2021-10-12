DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Tunus açıklarında alabora olan tekneden 17'si kadın 123 düzensiz göçmen kurtarıldı
Tunus'taki Nahda Hareketi: Yeni hükümet kurulurken anayasa ihlal edildi
2021 KYK burs başvuruları başladı mı? Burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?
Taliban heyeti ilk kez Türkiye’de: Bakan Çavuşoğlu ile kritik görüşme
Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu
Gram altın zirveye yaklaşıyor
Hande Fırat kaza geçirdi!
Yan etkisi olmayan ağrı kesme yöntemi
Esra Hankulu neden öldü? Esra Hankulu'nun ölüm nedeni nedir? Esra Hankulu öldürüldü mü?
İngiliz bilim insanları açıkladı: Hastalık vahşi hayvanlara sıçradı!
İstanbullular müjde! Artık kesintisiz kullanabilecekler
İş imkanı yüksek AÖF 4 yıllık bölümler | AÖF (Açıköğretim) atanması kolay 4 yıllık bölümler
ABD'de gıda enflasyonu son 10 yılın zirvesinde
HSK’da üst düzey istifa!
Hamit Kocabey kimdir? HSK üyesi Hamit Kocabey istifa mı etti?

TIMETURK / YAŞAM / Yüksek proteinli ve tok tutan içecek! İşte tarifi

Yüksek proteinli ve tok tutan içecek! İşte tarifi

Birçok kişinin kahvaltılarda ya da ara öğünlerde tercih ettiği tok tutan içecekler nasıl hazırlanır? Hangi malzemeleri kullanmak gerekir? İşte yüksek protein içeren ve tok tutan içecek tarifi...

2 Gün Önce
2021-10-12 11:22:35
Yüksek proteinli ve tok tutan içecek! İşte tarifi

Yüksek protein içeren ve tok tutan içecek hazırlarken tek ihtiyacınız; blender, yulaf, ve sevdiğiniz meyveler... Şimdi tarifimizin detaylarına geçelim. Yüksek protein içeren ve tok tutan içecek hazırlarken malzemelerimiz ne olmalı? İşte Umay Gür'ün tarifi...

TOK TUTAN İÇECEK TARİFİ NASIL HAZIRLANIR?

Yulaflı protein kaynağı içecek ile sağlıklı bir öğün yapmaya ne dersiniz? Yulaf hem lif kaynağı hem de protein içeren bir besin. Uzun süre tok tutma özelliğine sahip yulaf ile sağlıklı beslenirken kilonuzu korumayı da başarabilirsiniz. Yüksek protein içeren sağlıklı diyet kahvaltı tabağı arıyorsanız Yulaflı Protein içeren ve Tok tutan içecek tarifi tam size göre. Tarifin içeriğinde yer alan kefir de tok tutucu özelliği ile oldukça besleyici. Kefirin faydaları saymakla bitmez, bunlardan biri de kefirin protein içermesi. Ayrıca bir bardak kefir ortalama 100 kalori ve bu açıdan da dengeli beslenmeyi destekliyor. İçine sevdiğiniz meyveleri katarak tatlandırabileceğiniz bu tarif, hem bir içecek hem de dolu dolu besleyici bir öğün. Üstelik yapılışı da çok basit. Yulafı, meyveyi ve kefini kullanarak hazırlayabileceğiniz bu sıvı öğün sizi hem yok tutacak hem de ihtiyacınız olan enerjiyi verecek.

YÜKSEK PROTEİN İÇEREN & TOK TUTAN İÇECEK TARİFİ

Malzemeler:

4 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 adet orta boy muz

250 ml kefir

1 tatlı kaşığı kakao tozu

1 çay kaşığı tarçın

Hazırlama:

Gerekli tüm malzemeleri homojen bir karışım elde edene kadar blenderdan geçirin.

Kaynak: Elele

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş