Youtuber Tuğer Akkaya Kimdir? Tuğer Akkaya Hakkında Bilinmeyenler !

Tuğer Akkaya 27 Mart 1982 yılında İstanbul’da doğmuş, Hacettepe Üniversitesi’ndeki öğrenimine ara verdikten sonra İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünde eğitimine devam etmiştir. Evli ve 1 kız babası olan Akkaya, 1997 yılında Türkiye’nin ilk internet servis sağlayıcısında çalışma hayatına başlamış ve 2000’li yılların başlarında e-ticaret ile tanışmıştır.

Tuğer Akkaya Türk Youtuber, içerik üreticisi, sunucu, hikaye anlatıcısı ve e-ticaret danışmanı olarak sektörde adını duyurmayı başarmıştır.

2013 yılında Amerika'da Tuger LLC, Türkiye'de de Tuger A.Ş. firmalarını kurdu. 17 Ocak 2019 tarihinde düzenli olarak YouTube içerikleri üretmeye başladı. Youtube tarafından 2020 yılında e-ticaret dikeyinde en çok izlenen YouTube kanalı seçilerek başarısını taçlandırmıştır.

Tuğer Akkaya girişimcilere yönelik youtube kanalında “İstifade Ettiren Fikirler” programına birçok girişimciyi konuk etmiş, e-ticaret ve farklı sektörlerde başarıya ulaşmış kişilerle yaptığı röportajlar ile Youtube'da viral olmuştur.

Özellikle beyaz yaka çalışanların kendi işine sahip olmaları konusunda ürettiği motivasyon

içerikleri ile 2022 yılında 15 milyon kişiye Youtube aracılığı ile ulaşmayı başarmış bir kişidir.

Ağustos 2022 tarihinden itibaren YouTube'da 300 bin aboneye ulaşan Tuğer Akkkaya tecrübesi ile gün geçtikçe daha çok kitleye ulaşmayı hedef belirlemiştir.

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