YouTube fenomeni Bilal Hancı neden gündem oldu?

Trabzonspor taraftarı olarak bilinen YouTube fenomeni Bilal Hancı, Beşiktaş Trabzonspor derbisini Vodafone Park'ta izlediği sırada, kendisini tanıyanlar tarafından tribünden çıkarıldı ve gündem oldu.

YouTube'da çektiği videolar ile tanınan ve birçok sosyal medya platformunda milyonlarca takipçisi olan Bilal Hancı, sosyal medya hesabından Beşiktaş-Trabzon maçında bazı taraftarlar tarafından saldırıya uğradığını açıklamasından sonra gündem oldu..

Trabzonsporlu olduğu bilinen ve bunu her platformda dile getiren Hancı, takımının Beşiktaş ile oynadığı maçı izlemek için Vodafone Park'a gittiğini ve stadyumda bulunan bazı taraftarların kendisine saldırdığını dile getirmişti

Twitter hesabından paylaşım yaparak saldırıya uğradığını ifade eden Bilal Hancı, şu ifadeleri kullanmıştı;

"Maçta tribündeydim, efendi gibi maçı izlemeye gittim. İlk yarı bitiminde lavaboya giderken birkaç Beşiktaşlı taraftar tanıyıp üzerime saldırdı pet şişe, çakmak fırlattılar! O sırada başka tanıyıp beni koruyan Beşiktaşlı taraftarlar çıktı buradan onlara teşekkürlerimi iletiyorum."

BİLAL HANCI KİMDİR?

Bilal Hancı, 8 Eylül 1989 tarihinde Trabzon‘da doğmuştur. Eğitimini İstanbul Üniversitesinde tamamladı.

Atakan Özyurt ve Fatih Yasin ile tanışan Bilal Hancı, sosyal medyada paylaştıkları videolar sonrasında 26 Aralık 2014 tarihinde Youtube'da Kafalar kanalını açarak çok sevilen fenomenler arasında yer almışlardır.

11 Şubat 2018 tarihinde yayınlanan Evrim Akın‘ın sunuculuğunu yaptığı “Çocuktan Al Haberi” adlı Tv programının 89. Bölümünde; Kafalar grubundan Bilal Hancı, Atakan Özyurt ve Fatih Yasin yarıştı.

Söz ve müziğini 2018 yılında müzisyen Abdurrahim Akça ya da bilinen adıyla Eypio‘nun Kafalar Karışık filmi için yaptığı “Kaşık” şarkısının video klibi'nde sosyal medya fenomenleri Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin oynadılar.

2018 yılında 3 sosyal medya fenomeni Atakan Özyurt, Bilal Hancı, Fatih Yasin‘in başrollerinde yer aldığı Kafalar Karışık adlı sinema filminde oynadılar. Yönetmen koltuğunda Yücel Yolcu‘nun oturduğu filmin kadrosunda Metin Akpınar, Cihan Ünal, Erkan Can, Güven Kıraç, Nilgün Kasapbaşoğlu, Zuhal Yalçın, Ruhi Sarı, Erhan Yazıcıoğlu, Selahattin Taşdöğen ve Burak Tamdoğan gibi Türk sinema ve tiyatrosunun usta oyuncuları ve Yıldız Tilbe ve Funda Arar, Enes Batur da rol almıştır.

5 Aralık 2018 tarihinde Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin‘in oluşturduğu Kafalar grubu Eser Yenenler Show'a konuk oldu.

Albümleri :

2017 – Ağlama Beni Ana (single)

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2019 – Enes Batur Gerçek Kahraman (Bilal)(Sinema Filmi)

2018 – Kafalar Karışık (Bilal) (Sinema Filmi)

2018 – Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? (Bilal) (Sinema Filmi).

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.