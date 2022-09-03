YouTube 1 Milyon İzlenme İçin Size Ne Kadar Öder?

Dijital dünyadan para kazanma hedefi içerisinde olan pek çok girişimcinin en çok yöneldiği alanlardan biri, video içerikleri üretme alanıdır. Youtube bu konuda birçok kişiye en güzel şartları oluşturan ve sağlayan site olarak öne çıkıyor.

İnsanlar burada özgürce, bazı esaslara bağlı olarak istedikleri gibi videoları hazırlayarak onu insanlara sunuyorlar. O videoların harika etkileşimleri sayesinde ise memnun kalacakları şekilde en hoş gelirleri elde ediyorlar.

Youtube kanal sahiplerine para ödemesi yaparken öncelikle üretilen videoların ne kadar izlenmeler aldığına bakıyor. İzlenmelerin yüksek olması, oldukça yüksek meblağlarda gelirlerin elde edilmesine bir fırsat tanıyor.

Videoların izlenmesi konusunda ulaşılacak en güzel rakamlardan biri olan 1 milyon izlenme sayısının ne kadar kazanç sağladığı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Youtube'un genellikle video izlenmeleri başına ödediği ücret, ülkeler bazında bazı değişkenlikler gösteriyor.

1 milyon izlenme bir ülkede fazlaca kazandırırken bir başka ülkede ise ona göre daha düşük şekilde içerik üreticilerine kazandırıyor. Video izlenmelerindeki kazanç miktarlarını ayrıca videonun süresinin ne kadar olduğu ve insanların kaçıncı dakikaya kadar izlenmeler yaptıkları durumu da belirliyor.

Türkiye şartlarında bir Youtube içerik üreticisi 1 milyon izlenme sayısına eriştiği takdirde buna karşılık olarak 2-3 bin dolardan 30-40 bin dolara kadar uzanan rakamlarda harika gelirler elde ediyorlar. Ancak elde edilecek kazançların miktarları her zaman değişiyor ve sadece o videonun niteliklerine özel şekilde belirleniyor.

Youtube 1000 Abone Olunca Ne Oluyor

Youtube bünyesinde hali hazırda 1000 abone sayısına erişen kanallar, artık doğrudan para kazanmaya açık bir duruma geliyorlar. Bu yüzden mümkün olduğunca kısa bir süre zarfında bu abone rakamlarına mutlaka ulaşmak gerekiyor.

Yine ayrıca son 12 ay içerisinde ilgili kanalın ayrıca 4000 saatlik izlenmeye ulaşmış olması şartı da para kazanmanın açılması açısından Youtube bünyesinde isteniyor. Bu gerçekleştikten sonra bir başvuruda bulunuluyor ve ardından olumlu geri dönüşle beraber kanal kısa bir sürede para kazanmak için aktifleşiyor.

Youtube Neye Göre Ne Kadar Para Veriyor?

Youtube'un oldukça özel ve bir yapay zekâ sisteminin entegre edildiği profesyonel algoritması bulunuyor. Burada paylaşılan her bir video doğrudan algoritmanın analizinden geçiyor ve ona dair bazı metrikler ortaya çıkarılıyor.

Videonun izlenme süreleri,

İzleyicilerin kaçıncı dakikada videoyu terk ettiği,

Videonun aldığı yorumlar ve beğeniler,

Videolardaki reklamların ne kadar süre izlendiği,

Sponsorlu videoların izlenme sayıları,

Genellikle Youtube, içerik üreticisi insanlara bu gibi bazı kriterleri dikkate alarak ödemeler yapıyor. Reklam alma ve izlenme dakikaları konusunda dinamikleri yeterince iyi olan videolar, her zaman onu üreten kanal sahiplerine harika gelirler sunuyor.

Youtube Para Kazanma Nasıl Hesaplanır?

Her bir Youtube kullanıcısı, videolarının ona ne kadar kazandırdığı konusunda önceden bazı hesaplamaları rahatlıkla yapar. Sadece bunun için bazı ortalama değerleri dikkate alarak birtakım işlemleri gerçekleştirmek gereklidir.

Türkiye'de videoların 1000 sayısında bir izlenme alması yaklaşık ortalama 7 TL civarlarına tekabül ediyor. Bundan hareketle izlenme sayılarıyla ilgili rakamın çarpımının alınması, aşağı yukarı kazanılacak miktarı ortaya çıkarır. Ancak araya başka kriter ve unsurlar da girdiği için bu hesaplama her zaman çok fazla net bir sonuç vermez.

Youtube Para Kazanma Neye Göre?

Youtube birçok farklı şekilde insanların harika kazançlar elde etmelerine bir fırsat tanıyor. Bu noktada en çok önemli olan şey genellikle videolarda hangi reklam verenlerin reklamlarının yayınlandıkları oluyor.

Çünkü o reklamlar, videolar arasında insanlar tarafından izlendikçe bu durum güzel bir maddi gelir olarak hesaba yansıyor. Bunun dışında doğrudan izlenme sayısını da Youtube dikkate alıyor. Ayrıca çoğu canlı yayından da yine Youtube içerik üreticileri oldukça güzel gelirlere ulaşma fırsatına sahip oluyorlar.

Youtube 4000 Saat Nasıl Geçilir?

Youtube'da 4000 saatlik izlenmenin muhakkak geçilmesi oldukça önemlidir. Çünkü ancak bu sayede kanaldan para kazanmaya başlanır. Eğer kanalınız 4000 saat izlenme süresi sınırını aşmamışsa, Youtube para kazanma özelliğini aktifleştirmez. Bu sınırı aşabilmek için videolarınızın izlenme oranının yüksek olması yetmez. Kullanıcıların videolarınızı ne kadar izlediği de önemlidir. Yani kullanıcıları ne kadar videoda tutarsanız o kadar çok izlenme süresi kazanabilirsiniz.