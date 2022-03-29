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TIMETURK / YAŞAM / Yönetmen Ramazan Mutiev’den Tavsiyeler

Yönetmen Ramazan Mutiev’den Tavsiyeler

Yönetmen Ramazan Mutiev, genç yönetmen adaylarına tavsiyelerde bulundu.

6 Dakika Önce
2022-03-29 09:51:28
Yönetmen Ramazan Mutiev’den Tavsiyeler

The Misfits filmi ile dünya genelinde adını duyurmayı başaran genç yönetmen filmin ikincisini çekmek için kolları sıvadı. Filimin ikincisinin Hong Kong'ta çekileceği müjdesini paylaşan Ramazan Mutiev, aynı zamanda ikinci filmin beklentilerin de üzerinde olacağının altını çizdi.

Sinema sektörüne aşık olan ve mesleğini büyük bir titizlik ile yapan genç yönetmen en çok gerilim ve aksiyon kategorilerindeki filmleri beğenmektedir. Ancak sahibi olduğu RS Production bünyesinde yer verdiği tüm projelerde üreticiliğin ön planda olduğunu da belirtti. Genç yönetmen adaylarına önerilerde de bulunan Ramazan Mutiev, özellikle bu mesleği yapmak isteyen kişilerin sürekli üretici olmalarını ve yenilikçiliği bırakmamaları gerektiğini de belirtti.

Yeni bir şey oluşturmak üzerine en etkili sanat dalı olan yönetmenliğin ciddiye alınması gereken bir iş olduğunu da söyledi.

Dünyaca ünlü sinema projeleri içerisinde yer alarak son dönemlerde dikkatleri üzerine çeken Ramazan Mutiev, son filmi ile de iddialı bir şekilde geleceğini belirtti. .

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