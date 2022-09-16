Yonca Evcimik yaç yaşında, nereli? Yonca Evcimik yeni şarkı mı çıkardı?

Bir döneme şarkılarıyla damga vuran şarkıcı Yonca Evcimik yeni şarkısı merak ediliyor. Yonca Evcimik hayatı hakkında araştırma yapan vatandaşlar Yonca Evcimik kimdir, Yonca Evcimik kaç yaşında, Yonca Evcimik şarkıları neler merak ediyorlar? Peki Yonca Evcimik yeni şarkısı var mı? İşte detaylar…

Son zamanlarda konuşulan isimler arasında yer alan Yonca Evcimik bir döneme şarkılarıyla damga vurmuştu. Yonca Evcimik yeniden şarkı mı çıkardı? Yonca Evcimik nereli?

Yonca Evcimik biyografisi

Türk şarkıcı, dansçı, oyuncu, yapımcı, sunucu Fatma Yonca Evcimik, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Yüksek Bale Bölümü'nden mezun oldu. 1978-1990 yılları arasında müzikallerde uzman dansçı ve şarkıcı olarak çalıştı. Aynı tarihlerde birçok tiyatroda oyunculuk yaptı.

1979'da Şan Tiyatrosu'na girdi. 1984'e kadar burada birçok oyun ve müzikallerde yer aldı. Yedi Kocalı Hürmüz, Hisseli Harikalar Kumpanyası, Şen Sazın Bülbülleri, Nükhet Duru ve On Yıl Geçti, Ajda Pekkan Süperstar, Hababam Sınıfı ve Carmen rol aldığı çalışmalardır. Bu dönemde ayrıca Hababam Sınıfı Güle Güle ve Kızlar Sınıfı adlı filmlerde de oynadı. 1985-1988 yılları arasında, Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda Yasaklar, Aşkolsun, Geceler, Reklamlar ve Deliler adlı oyunlarda rol aldı. 1989-1990 yılları arası Gülhane Etkinlikleri'nde sunucu olarak çalıştı.

1996 yılında "Çılgın Bediş" isimli televizyon dizisinde başrol oynadı. Haftanın 7 günü çekimler için ayrılan dizi reyting rekorları kırdı.

2006 yılında ise ilk kez "Benimle Dans Eder Misin" adlı yarışmada jüri koltuğuna oturan Evcimik, bu yarışma sayesinde yeni jenerasyona dansı tekrar sevdirmeyi başardı. 2007 yılında Yeliz'in "Yalan" isimli şarkısının da klip yönetmenliğini yapmıştır.

Yonca Evcimik kaç yaşında?

16 Eylül 1963 tarihinde dünyaya gelen Evcimik 59 yaşındadır. Yonca Evcimik memleketi ise İstanbul'dur.

Yonca Evcimik yeni şarkı çıkardı mı?

Yonca Evcimik'in 1998 yılında piyasaya sürülen 7. albümü olan "Günaha Davet"in dikkat çeken şarkısı "Vurula Vurula" müzikseverlerle buluştu. "Vurula Vurula", aradan geçen 24 yıl sonra dinleyiciden gelen istek üzerine tekrar Alper Atakan'ın düzenlemesini yaptığı yeni haliyle tüm dijital müzik platformlarında sevenleriyle buluştu.

Yonca Evcimik şarkıları