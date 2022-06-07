Yola çıkarken hangi sureler okunur? Yol duası Türkçe ve Arapça

Yola çıkarken hangi sureler okunur? Her eylemi dualar üzerine yapmamızda fayda vardır. Özellikle yola çıkarken dua etmek, insanın içindeki endişelere su serpiyor. Peki ama yolda hangi dua ya da sureler okunur? Yol duası nedir? İşte detaylar...