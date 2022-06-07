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TIMETURK / YAŞAM / Yola çıkarken hangi sureler okunur? Yol duası Türkçe ve Arapça

Yola çıkarken hangi sureler okunur? Yol duası Türkçe ve Arapça

Yola çıkarken hangi sureler okunur? Her eylemi dualar üzerine yapmamızda fayda vardır. Özellikle yola çıkarken dua etmek, insanın içindeki endişelere su serpiyor. Peki ama yolda hangi dua ya da sureler okunur? Yol duası nedir? İşte detaylar...

1 Saat Önce
2022-06-07 22:49:07
Yola çıkarken hangi sureler okunur? Yol duası Türkçe ve Arapça

Her eylemi dualar üzerine yapmamızda fayda vardır. Özellikle yola çıkarken dua etmek, insanın içindeki endişelere su serpiyor. Peki ama yolda hangi dua ya da sureler okunur? Yol duası nedir? İşte detaylar...

Yola çıkarken hangi sureler okunur?

Yola çıkarken; Felak, Nas, Ayetel Kürsi ve Fatiha okunabilir. Özellikle yola çıkmadan, hatta evden dışarı çıkmadan Ayetel Kürsi okumanın birçok faydası vardır.

Aynı özveri yol arasında, yol sonunda da gösterilmelidir.

Yol duası Türkçe ve Arapça

Yola çıkıldığında okunması gereken dua; "Sübhanellezî sehhara lenâ hazâ ve mâ künnâ lehû mukrinîn. Ve innâ ilâ Rabbinâ le münkali-bûn."

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