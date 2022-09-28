Yılmaz Güney Kimdir, Aslen Nereli? Yılmaz Güney Hangi Filmlerde Oynadı?

Yılmaz Güney kimdir? Yılmaz Güney yer aldığı filmler neler? Yılmaz Güney neden öldü? Çirkin Kral lakaplı usta oyuncu Yılmaz Güney hakkında merak edilenlere haberimizde değineceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı haberimizde…

Yılmaz Güney Kimdir?

Yılmaz Güney doğum adıyla Yılmaz Pütün 1 Nisan 1937, Adana, Türk oyuncu, yönetmen, senarist, yapımcı ve yazardır. Yılmaz Güney'in gerçek adı Yılmaz Pütün'dür. Zaza kökenli babası, Şanlıurfa Siverek'in Desman köyünden; Kürt kökenli annesi, Muş'un Varto ilçesindendir. Adana'da bir süre Kemal ve And Film şirketlerinin bölge temsilcisi olarak çalışan Güney, üniversite okumak üzere İstanbul'a gitti ve Atıf Yılmaz ile tanıştı. Bu süreçte bir yandan da hikâyeler yazdı. Daha sonra Yılmaz'ın da desteğiyle sinemada çalışmalarına başladı. Yılmaz Güney 1959'da senaryosunu yazıp oynadığı Bu Vatanın Çocukları ve Ala Geyik filmleri ile sinema dünyasına girdi. Çirkin Kral dönemi sonrasında yazdığı ödüllü Yol, Sürü; yazıp yönettiği ve oynadığı Umutsuzlar, Baba, Ağıt, Endişe gibi filmleriyle tanınmaktadır.

Ödüller

Orhan Kemal Roman Armağanı

1972 Boynu Bükük Öldüler

Altın Koza

En İyi Film

1970 Umutsuzlar

1971 Ağıt

En İyi Yönetmen

1971 Ağıt

En İyi Senaryo

1970 Umutsuzlar

1971 Ağıt

En İyi Erkek Oyuncu

1969 Seyyit Han

1970 Umut

1970 Acı

Yılmaz Güney Yer Aldığı Projeler

Filmler;

1966 Hudutların Kanunu

1967 Çirkin Kral Affetmez

1968 Seyyit Han (Toprağın Gelini)

1969 Bir Çirkin Adam

1970 Umut

Kitapları