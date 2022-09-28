Yılmaz Güney Kimdir, Aslen Nereli? Yılmaz Güney Hangi Filmlerde Oynadı?
Yılmaz Güney kimdir? Yılmaz Güney yer aldığı filmler neler? Yılmaz Güney neden öldü? Çirkin Kral lakaplı usta oyuncu Yılmaz Güney hakkında merak edilenlere haberimizde değineceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı haberimizde…
2022-09-28 16:34:38
Yılmaz Güney Kimdir?
Yılmaz Güney doğum adıyla Yılmaz Pütün 1 Nisan 1937, Adana, Türk oyuncu, yönetmen, senarist, yapımcı ve yazardır. Yılmaz Güney'in gerçek adı Yılmaz Pütün'dür. Zaza kökenli babası, Şanlıurfa Siverek'in Desman köyünden; Kürt kökenli annesi, Muş'un Varto ilçesindendir. Adana'da bir süre Kemal ve And Film şirketlerinin bölge temsilcisi olarak çalışan Güney, üniversite okumak üzere İstanbul'a gitti ve Atıf Yılmaz ile tanıştı. Bu süreçte bir yandan da hikâyeler yazdı. Daha sonra Yılmaz'ın da desteğiyle sinemada çalışmalarına başladı. Yılmaz Güney 1959'da senaryosunu yazıp oynadığı Bu Vatanın Çocukları ve Ala Geyik filmleri ile sinema dünyasına girdi. Çirkin Kral dönemi sonrasında yazdığı ödüllü Yol, Sürü; yazıp yönettiği ve oynadığı Umutsuzlar, Baba, Ağıt, Endişe gibi filmleriyle tanınmaktadır.
Ödüller
- Orhan Kemal Roman Armağanı
- 1972 Boynu Bükük Öldüler
- Altın Koza
- En İyi Film
- 1970 Umutsuzlar
- 1971 Ağıt
- En İyi Yönetmen
- 1971 Ağıt
- En İyi Senaryo
- 1970 Umutsuzlar
- 1971 Ağıt
- En İyi Erkek Oyuncu
- 1969 Seyyit Han
- 1970 Umut
- 1970 Acı
Yılmaz Güney Yer Aldığı Projeler
Filmler;
- 1966 Hudutların Kanunu
- 1967 Çirkin Kral Affetmez
- 1968 Seyyit Han (Toprağın Gelini)
- 1969 Bir Çirkin Adam
- 1970 Umut
Kitapları
- Boynu Bükük Öldüler (1971)
- Salpa (1975)
- Ağıt
- Arkadaş
- Sürü
- Ölüm Beni Çağırıyor - Gençlik Öyküleri
- Acı
- Yol
- Sanık
- Hücrem
- Soba, Pencere Camı ve İki Ekmek İstiyoruz
- Oğluma Hikayeler
- Zavallılar
- Endişe
- Hudutların Kanunu
- Baba
- Aç Kurtlar
- Umut
- Bir Gün Mutlaka
- Umutsuzlar
- Seyyit Han
- Yunan Bıçağı
- İnsan, Militan ve Sanatçı Yılmaz Güney
- Selimiye Mektupları
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