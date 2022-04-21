Yıldız Tilbe kedisinin tüylerini boyadı! Sosyal medya ayağa kalktı
Sokak köpekleriyle ile ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımla tartışma yaratan şarkıcı Yıldız Tilbe, bu kez de tüylerini boyadığı kedisiyle gündeme geldi.
2022-04-21 16:09:04
Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin sosyal medya hesabı Twitter'da, "Sahipsiz köpekler hayvan barınaklarında toplanıp aklı başında, hayvansever görevliler tarafından bakılmalıdır. Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya?" şeklindeki paylaşımıyla tepki çekmiş uzun süre gündem olmuştu.
Yıldız Tilbe'den hayvanseverleri kızdıracak bir paylaşım daha geldi.
Tüylerini boyadığını kedisini 'hehe' notuyla paylaşan Tilbe, kısa sürede sosyal medyanın gündemine girdi.
Bu paylaşımdan sonra ünlü şarkıcıya sosyal medyadan tepki yağdı.
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