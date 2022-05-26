Yıldız Kalas nerelidir? Yıldız Kalas kimdir?

Şubat 1979'da Kahramanmaraş’ta dünyaya gelen Yıldız Kalas, 1983 de ailesinin yanına Almanya’nın başkenti Berlin’e gitti. Orada ilk ve orta okulun ve lisenin ardından, 2 yıl Ticaret Okuluna gitti ve daha sonra açıktan Berlin Teknik Üniversitesi’nde ekonomi okudu. Daha sonra 2 yıl Berlin Güzel Sanatlar Akedemisi’nde resim bölümünü başarı ile bitirdi. Bu arada hem finans hemde personel muhasebe bölümünü özel bir okulda bitirdi.

Tüm bu eğitim esnasında 16 yaşından beri gerek Hukuk Bürolarında gerek ise büyük İnşaat firmalarında (Alsim Alarko Berlin) de Muhasebe ve Assistanlık Departmanlarında çalıştı.

25 yaşında ilk ticarete kendi kurmuş olduğu "Tip Top Gebäudereinigung" (temizlik firması) ile atıldı ve "Türk-Alman İşadamları Derneği Berlin" tarafından ilk genç İş Kadını ödülünü aldı.

2004'den beri Metal Sanayisi Sektöründe Uluslararası alanda Torna Hırdavatları ithal ve ihraç ediyor.

2014'den bu yana Almanya Essen'de bulunan Şirketinde Türkiye ve İran'dan geri dönüşüm için büyük çapta, senelik 150-200 ton, demir hurda Almanya'ya ihraç ediyor.

Ayrıca gerek Avusturya, gerek ise Almanya'da büyük Metal Sektöründeki Şirketlerin Türkiye, İran ve Dubai'de temsilciliklerini üstleniyor.

Kendi Markası olan "Weisberg Cutting Tools Germany" adı altında Almanya da Torna Hırdavat üretilip Türkiye'ye satışını yapmaktadır.