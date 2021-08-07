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TIMETURK / YAŞAM / Yıldırım isabet eden 30 koyun telef oldu

Yıldırım isabet eden 30 koyun telef oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak sırasında ağaç altında olan 30 koyun telef oldu, 30'a yakın kuzu da yaralandı.

15 Saat Önce
2021-08-07 17:06:23
Yıldırım isabet eden 30 koyun telef oldu

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Yüksekova'da 1 haftadır aralıklarla etkili olan şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Büyükçiftlik beldesine bağlı Kandilli mezrasında da sağanak etkili oldu.

Yağış sırasında ağaç altında olan 30 koyun, yıldırım isabet etmesi sonucu ölürken, 30 kuzu da yaralandı.

Çoban Şahin Tali, "Yağmur yağmaya başladı. Hava birden karardı. Aniden şimşekler çaktı. Korku ile kendimi yere attım. 30 koyun öldü, 30 kuzu da yaralandı" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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