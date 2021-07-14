Yılda 300 gün uyuyor, ailesi uykusunda yıkayıp besliyor

Hindistan‘ın Nagaur şehrinde bir kişinin, nadir görülen hastalığa yakalanarak ayda 25 gün kesintisiz uyuduğu ortaya çıktı.

23 yıl önce eksen hipersomnisi teşhisi konan 42 yaşındaki Purkharam isimli kişi yılın 300 gününü uyuyarak geçirirken, ailesi Purkharam'ı uykusunda yıkayıp yemek yediriyor.

Hindistan'ın Rajasthan eyaletindeki Nagaur şehrinde 42 yaşındaki Purkharam isimli Hint, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle yılda 300 gün uyuyor.

23 yıl önce eksen hipersomnisi olarak bilinen nadir bir uyku bozukluğu hastalığına yakalanan Purkharam'ın uykuya daldığında 20 ila 25 gün kesintisiz uyuduğu belirtildi.

Bhadwa köyünde yaşayan 42 yaşındaki Purkharam'ın, uykuya daldıktan sonra kesintisiz uyuduğu için ailesinin onu uyurken yıkadığı ve beslediği bildirildi.

Purkharam, kesintisiz 25 gün uyuduğu için işlettiği bakkal dükkanını ayda sadece 5 gün açabiliyor.

23 yıl önce 15 saat kesintisiz uyuyarak başlayan ve ailesi tarafından uyandırma zorluğu çekilen Hindistanlı, doktora gittikten sonra nadir görülen hastalığa yakalandığı ortaya çıkarken, uyuma süresi her geçen gün arttı.

Purkharam, tedavi görmesine ve aşırı uyumasına rağmen vücudunun çoğu zaman yorgun olduğunu ve üretkenliğinin neredeyse sıfır olduğunu söyledi. Ayrıca şiddetli baş ağrıları gibi birçok semptom gösterdiğinin altını çizdi.

NTV

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.