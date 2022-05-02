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Yılda 10 gün açıyor, koparmanın cezası 109 bin 593 lira

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Altınyaka Mahallesi'nin yüksek kesimleri, açtıktan 10 gün sonra kuruyan koruma altındaki şakayıklara büründü. Bu yıl soğuk hava şartları nedeniyle geç açan şakayıkları koparan ya da yerinden sökene ise 109 bin 593 lira ceza uygulanıyor.

2 Saat Önce
2022-05-02 01:00:04
Yılda 10 gün açıyor, koparmanın cezası 109 bin 593 lira

Özellikle Expo'nun yapıldığı dönemlerde fotosafari için yoğun ziyaret edilen şakayıkın yayılış gösterdiği bölgelerden Kumluca'ya bağlı Altınyaka Mahallesi'ndeki çiçekler, bu yıl soğuk hava şartları nedeniyle geç açtı.

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Kumluca Orman İşletme Müdürü Cengiz Okudan ile Altınyaka Mahalle Muhtarı Havva Karakuş, mahalle sakinleriyle şakayıkların yayılış bölgesine giderek inceleme yaptı. Muhtar Karakuş, "Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, güllerimizi koruyor. Sadece belirli yerlerde var.

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Değerli bir bitki ve çok az yerde bulunuyor. Gül açtıktan 10 gün sonra kuruyor, kayboluyor. Doğal ortamında yetişen, doğanın en güzel çiçeklerinden biri. Şakayık gülleri kayalıkların içinde, belirli bir yerlerde olan bir çiçeğimiz" dedi.

'JANDARMA BÖLGEDE DEVRİYE GEZİYOR'

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Çiçekleri görüntülemek için bölgeyi ziyaret eden Sedat Erdoğan, Türkiye'de 6 tür şakayık bulunduğunu anlattı.

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Şakayıkın koparılmaması gerektiğini de belirten Erdoğan "Koparılmaması gereken bir bitki türüdür. Koparıldığı zaman cezası var.

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Endemik tür ve çiçekleri Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri koruyor. Jandarma bölgede devriye geziyor" diye konuştu.

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Şakayıkları koparan ya da yerinden sökene ise 109 bin 593 lira ceza uygulanıyor. DHA

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