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TIMETURK / YAŞAM / Yetimler, bayramlık hediyelerle gülecek

Yetimler, bayramlık hediyelerle gülecek

İHH İnsani Yardım Vakfı, “Kurbanla Hatırla” sloganıyla yürüttüğü Kurban 2021 çalışmaları kapsamında 30 ülkede toplamda 100 binden fazla yetim ve mağdur çocuğa bayramlık kıyafet hediye edecek.

2 Saat Önce
2021-07-09 18:38:14
Yetimler, bayramlık hediyelerle gülecek

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İHH İnsani Yardım Vakfı, 29 yılın verdiği tecrübe ile bu yıl da yine mazlumların yanında olacak; hayırseverlerin kurbanlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için “Kurbanla Hatırla” sloganıyla Türkiye ile birlikte 65 ülkeye yola çıkacak. Kurban bedelinin bin 200 TL olarak belirlendiği kampanya kapsamında ayrıca İHH, yetimler için de çalışmalar yürütecek.

30 ülkede 100 binden fazla yetime ulaşılacak

İHH, bayrama sevinçli girsinler diye yetim, ihtiyaç sahibi yetişkin ve mağdur çocuklara bayramlık kıyafet ulaştıracak. Hayırseverlerin destekleriyle yapılacak olan çalışmayla birlikte Türkiye dahil 30 ülkede toplamda 100 binden fazla çocuğa bayramlık kıyafet hediye edilecek.

Yetimler, bayramlık hediyelerle gülecek

İHH İnsani Yardım Vakfı, ayrıca geliştirmiş olduğu Yetim Sponsorluk Sistemi'yle birlikte 51 ülkede yaklaşık 120 bin yetimin aylık bakımını üstleniyor.

Yetimler, bayramlık hediyelerle gülecek4

Yetimleri bayramda sevindirmek için

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın Bayramlık projesi aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki ve Türkiye'deki yetimlere yardımda bulunmak isteyen bağışçılar, BAYRAMLIK yazıp 3072'ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabiliyor. Ayrıca İHH'nın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla da yine BAYRAMLIK koduyla projeye destek olunabiliyor. Bir bayramlık bedeli 150 TL.

Yetimler, bayramlık hediyelerle gülecek3

Yetimler, bayramlık hediyelerle gülecek2

Yetimler, bayramlık hediyelerle gülecek5

Yetimler, bayramlık hediyelerle gülecek7

Yetimler, bayramlık hediyelerle gülecek6

Yetimler, bayramlık hediyelerle gülecek9

Yetimler, bayramlık hediyelerle gülecek8

Yetimler, bayramlık hediyelerle gülecek10

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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