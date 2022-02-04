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TIMETURK / YAŞAM / Yetim Vakfı'ndan bin 200 aileye kış desteği

Yetim Vakfı'ndan bin 200 aileye kış desteği

Yetim Vakfı Suriye'nin İdlib kırsalında çadır kentlerde yaşayan bin 200 aileye

21 Dakika Önce
2022-02-04 12:23:16
Yetim Vakfı'ndan bin 200 aileye kış desteği

Yetim Vakfı, Suriye'de etkili olan yoğun kar ve yağmurdan etkilenen kamplarda yaşayan siviller için harekete geçti. Hayırseverlerin destekleriyle bölgede çadırlarda yaşayan bin 200 aileye toplam 300 ton kömür yardımı yapıldı.

Suriye'de son yılların en sert ve en soğuk kışı yaşanırken, savaş ve çatışmalardan kaçan milyonlarca insan, çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeyindeki kamplarda etkili olan kar ve yağmur yağışıyla çetin bir sınav veren siviller, soğuk havaya ve imkansızlıklara rağmen yaralarını sarmaya çalışıyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde etkili olan yağışlar, yüksek bölgelerde 40 santimetreye varan kar birikintilerine neden oldu.

Çadırlar çöktü

Bölgedeki yağışlardan çok sayıda kamp olumsuz etkilenirken onlarca çadır çöktü. Temel gıda maddeleri ve yakacaklarının olmadığını söyleyen sivillere yardım eli Yetim Vakfı tarafından uzandı.

Yetim Vakfı tarafından başlatılan “Sıcacık Sevgiye Soğuk İşlemez” kampanyası ile hayırseverlerin destekleri bölgeye ulaştı. İdlib kırsalına 300 ton kömür götüren vakıf, bölgede yaşayan sivillere dağıtımını gerçekleştirdi.

‘Son 30 yılın en ağır kışı'

Yardımların dağıtımında bizzat yer alan Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz, önemli açıklamalarda bulundu. Maret el-Mısrî bölgesinde, el-Said kampında bulunduklarını söyleyen Yılmaz, “Son 30 yıl içerisindeki en ağır kışlardan birini yaşıyor bölge halkı. Ve 7 yıldır ilk defa İdlib bölgesine kar yağıyor. Dolayısıyla gece yarısı sıfır dereceye düşen bir sıcaklık söz konusu. Ve buradaki kardeşlerimiz, 11 yıldır aynı çadır bezinin altında yaşıyorlar. Ben yardım yapan, kış desteklerini gönderen bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum.” Dedi.

Başkan Yılmaz, Yetim Vakfı olarak sadece kömür yardımları değil, aynı zamanda yatak, battaniye, soba ve kışlık kıyafet yardımları yaptıklarını da belirtti. Kampta 144 eve de elektrik ulaştırdıklarını vurgulayan Yılmaz, hayırseverlerin destekleri ile yardımların devam edeceğini bildirdi.

Vakfın kış kampanyasına destek olmak için www.yetimvakfi.org.tr sitesini ziyaret edip yardımlarınızı yetim çocuklara ulaştırabilirsiniz. .

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