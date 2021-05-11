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Yetim Vakfı'ndan 21 bin yetime bayramlık

Yetim Vakfı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerin bağışları ulaştırdı. Başta Türkiye, Suriye ve Yemen olmak üzere pek çok bölgede 21 bin 500 yetim çocuğa bayramlık hediye etti, binlerce aileye kumanya, iftariyelik ve zekât dağıtımı gerçekleştirdi.

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11.05.2021 14:03:05
Yetim Vakfı'ndan 21 bin yetime bayramlık

Yetim Vakfı kurulduğu günden bu yana Türkiye'de ve dünyanın pek çok bölgesinde yetimlere yönelik eğitim ve psikososyal yardım çalışmalarını sürdürüyor. Bu yıl Ramazan kampanyasını "Ramazan Bereket, Yetim Emanet” sloganıyla sürdürenYetim Vakfı, başta Türkiye, Suriye ve Yemen olmak üzere pek çok bölgede ihtiyaç sahibi binlerce yetime ulaştı.

BİNLERCE YETİMİN YÜZÜ GÜLDÜ

On bir ayın sultanı Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam eden Yetim Vakfı aracılığıyla dünyanın farklı coğrafyalarındaki binlerce insanın yüzü güldü. Kumanya ve gıda dağıtımları yapan Yetim Vakfı, zekat, sadaka, fitre ve bağışları, savaş, işgal ve doğal afet bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

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5 BİN AİLEYE KUMANYA VE İFTARİYELİK YARDIMI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl da iftar sofraları kurulamadı ancak ihtiyaç sahiplerinin evlerine iftarlık ve kumanyalar dağıtıldı. Bu kapsamda 5 binin üzerinde kumanya ve iftariyelik dağıtımı gerçekleştirildi.

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21 BİN YETİME BAYRAMLIK KIYAFET

Dünyanın dört bir yanında yaşayan ihtiyaç sahibi 21 bin 500 yetim çocuğa bayramlık giysiler hediye edildi. Hayırseverlerin bağışladığı zekatlar ile 8 binden fazla kişinin yüzü güldü. İçerisinde eğiti ve öğretici setler ile oyuncakların da bulunduğu Bir Kutu Gülücük paketleri, pandemi nedeniyle evlerinden çıkamayan 500'den fazla çocuğa ulaştırıldı.

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“BİN YETİM ÇOCUK SPONSORLUK SİSTEMİNE ALINDI”

Ramazan çalışmaları hakkında açıklama yapan Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz, bağışçıların destekleriyle yetimlerin kalplerine dokumak ve yüzlerinde tebessüm oluşturmak için yola çıktıklarını söyledi. Yılmaz, “Ramazan ayı boyunca yetimlerle iftar ve sahur sofralarında buluşmak için harekete geçtik. Yetim ailelerimize kumanya, zekât ve fitre desteği sağladık. Yetim sponsorluk projelerimiz kapsamında da bağışçılarımızın destekleriyle yetimlerimizin eğitim, sağlık, barınma gibi tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bu kapsamda Ramazan ayında tam 1000 yetim çocuğumuzu yetim sponsorluk programımıza dahil ettik. Allah vesile olan tüm bağışçılarımızdan razı olsun. Hayırlı bayramlar dileriz” diye konuştu.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan