DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Yetim Vakfı’ndan 150 Bin İnsana Kurban Yardımı
RTÜK’ten bazı medya kuruluşlarının yurt dışından fonlanmasıyla ilgili açıklama
Sarıgül: Afganistan'dan gelen göç dalgasına karşı tedbir alınmalı
Bir il kırmızıya döndü; uyarı geldi
Bereket Derneği Kurban Faaliyet Raporunu Yayınladı
Erdoğan Güneysu’da incelemelerde bulundu
Alman muhabirin yalanı saniye saniye kaydedildi!
Rusya Merkez Bankası faizi artırdı
Tokyo Olimpiyatları'nda açılış töreni salgın önlemlerinin gölgesinde başladı
Okullar ne zaman kapanacak?
MASAK, 100 milyon liralık kripto paraya bloke koydu
Bahçeli'nin Danışmanı'ndan Fatih Altaylı'ya: Hadsiz Habertürk haddini bilmelidir
İran’daki su kesintilerine tepki protestolarında kan döküldü
Özcan Deniz kimdir? Özcan Deniz kaç yaşında, nereli?
Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

TIMETURK / YAŞAM / Yetim Vakfı’ndan 150 Bin İnsana Kurban Yardımı

Yetim Vakfı’ndan 150 Bin İnsana Kurban Yardımı

Yetim Vakfı, hayırseverlerin bağışladığı kurban hisseleri ile ihtiyaç sahibi yetim ailelere bayram sevinci yaşattı. 2 bin 746 hisse kurbanı, Türkiye ile birlikte 22 farklı ülkede yaklaşık 137 bin 300 ihtiyaç sahibine ulaştırdı. Yetim Vakfı ayrıca 11 bin 601yetime bayramlık hediye etti. Yardımlardan yaklaşık 150 bin kişi istifade etti.

30 Dakika Önce
2021-07-23 16:54:09
Yetim Vakfı’ndan 150 Bin İnsana Kurban Yardımı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Yetim Vakfı bu yıl Kurban İbadet, Yetim Emanet sloganıyla kurban organizasyonu Türkiye ile birlikte 22 ülkede gerçekleştirdi. Kurban organizasyonuyla başta yetimlerin aileleri olmak üzere mazlum, mağdur ve yoksul kimselere kurban eti ulaştırıldı.

Kurban kampanyası kapsamında Yetim Vakfı, hayırseverlerin destekleriyle 2 bin 746 hisse kurbanı 137 bin 300 ihtiyaç sahibine ulaştırdı. Yetim Vakfı, ayrıca yetim ve mağdur çocukları da unutmayarak 11 bin 601yetim çocuğa da bayramlık kıyafet ulaştırdı. Yetim Vakfı'nın kurban ve bayramlık projelerinden yaklaşık 150 bin kişi faydalandı.

TANZANYA

Türkiye'deki Yetim Aileleri Sevindi

Yetim Vakfı, kurban hisselerinin dağıtımında öncelikli olarak ihtiyaç sahibi yetim ve öksüz aileleri, yetimhane ve kimsesiz çocukların bulunduğu yurtlar ile anne ve babası olsa dahi sevgi ve şefkatten mahrum olan çocukların yüzlerini güldürdü.

SOMALİ

Bağışlanan kurban hisseleri Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok noktasında ihtiyaç sahiplerine teslim edilerek, bayram sevinci yaşamaları sağlandı. Türkiye içerisinde yapılankurban bağışları,kesimler tamamlandıktan sonra pay edilerek Yetim Vakfı'nca sosyal incelemeleri tamamlanmış ve düzenli gelirleri olmayan yetim ailelerine ulaştırıldı.

PATANİ 2

Öncelik Kriz Bölgeleri

Yetim Vakfı, bu yıl Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında kurban kesimi için kıtlık, savaşlar, hastalıklar gibi nedenlerle pek çok can kaybının yaşandığı ve yetim ailelerinin yoğunlukta bulunduğu ülkelerde kurban dağıtımı gerçekleştirdi.

NİJER 1

Kesimler ve dağıtımlar şu ülkelerde yapıldı: Afganistan, Bangladeş, Benin, Burkina Faso, Çad, Endonezya-Açe, Filipinler-Moro, Filistin, Gana, Moğolistan, Kenya, Mali, Nepal, Nijer, Pakistan, Sri Lanka, Somali, Suriye, Tanzanya, Tayland-Patani ve Togo.

PATANİ

NEPAL 2

NİJER

NEPAL

KENYA

GANA

MORO

FİLİSTİN

IMG_9021

REK08550

REK08589

REK08445

REK08456

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş