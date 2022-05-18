Yetim Vakfı hangi yardımları yapıyor? Yetim Vakfı yetimhane projesine nasıl bağış yapılır? Yetimlere ve yoksullara yardım etmek için neler yapabiliriz?

Yetim Vakfı ihtiyaçlara uygun farklı projelerle yetim çocuklara el uzatmaya devam ediyor. Yetimler için bağışta bulunmak isteyenlerin yaptığı araştırma sonucu güvenilir siteler arasında Yetim Vakfı yer alıyor. Yetimlerin psikolojik durumlarından, eğitim hayatına kadar her bir ayrıntıya önem veren ve yeni projeler üreten vakfın birçok çalışması mevcut. Peki Yetim Vakfı yetimhane yardımı nasıl yapılır? Yetimlere sağlık, eğitim, psikolojik yardım ve destek nasıl verilir? Yetimlere ve yoksullara yardım etmek için neler yapabiliriz? İşte yanıtı...

Yetim Vakfı ihtiyaçlara uygun farklı projelerle yetim çocuklara el uzatmaya devam ediyor. Yetimler için bağışta bulunmak isteyenlerin yaptığı araştırma sonucu güvenilir siteler arasında Yetim Vakfı yer alıyor. Yetimlerin psikolojik durumlarından, eğitim hayatına kadar her bir ayrıntıya önem veren ve yeni projeler üreten vakfın birçok çalışması mevcut. Peki Yetim Vakfı yetimhane yardımı nasıl yapılır? Yetimlere sağlık, eğitim, psikolojik yardım ve destek nasıl verilir? Yetimlere ve yoksullara yardım etmek için neler yapabiliriz? İşte yanıtı...

Yetim Vakfı hangi yardımları yapıyor?

Yetim Vakfı geçtiğimiz Ramazan ayında binlerce yetimin gönlüne dokundu. Aynı hız ve özveriyle Ramazan sonrasında da çalışmalarına devam ediyor. Yetim Vakfı projeleri arasında;

- Yetim Sponsorluk Sistemi

- Yetim Sağlık Projesi

- Geleceğimize Nefes Çocuklarımıza Umut (Fidan Bağışı)

- Yetimhane ve Yetim Yerleşkeleri

- Kalkınma Projeleri

- Sırada İyilik Var projesi gibi birçok çeşitli ihtiyaca karşı yardımla bulunuyor.

Yetim Vakfı yetimhane projesine nasıl bağış yapılır?

Yetim Vakfı, çocuğun ailesi ile kalması hususunda özverili çalışıyor. Ebeveyn kaybı var ise yine çocuğa en yakın akrabalarla (amca, dayı, teyze, hala, dede, nine..) hayatını sürdürmesi, beden ve ruh sağlığı için en önemli noktalardan biri.

Ancak bazen savaş, doğal afet, hastalık ve yoksulluklar çocukları aile ve akrabalarından koparabiliyor. Bu gibi durumlarda da çocuklar yetimhanelerde misafir ediliyorlar.

Yetim Vakfı eğitim, sağlık, gıda, barınma ve güvenlik gibi temel ihtiyaçları bu aşamada en verimli şekilde düzenleme işlemini gerçekleştiriyor.

Desteklemek isteyenler minimum 10 TL ile bu yardıma el uzatabilir. SMS ile ayrdım etmek isteyenler YETİMHANE yazarak 9868'e 10 TL yardımda bulunabilir.

Yetim Vakfı Yetimhane Projesi Yardımını internet üzerinden yapmak için TIKLAYINIZ...

Yetimlere ve yoksullara yardım etmek için neler yapabiliriz?

Yetim Vakfı cüzi miktarlarda yapılan yardımların, yetimlere en verimli şekilde ulaştırılması için çalışıyor. Özellikle az miktar dahi olsa yardım etmek isteyen, bir yetimin ihtiyaçlarını karşılamak isteyen kişilerin yardımı yerlerine ulaşıyor.

Yetimlere ve yoksullara yardım etmek, bir yetimin sponsoru olmak için Yetim Vakfı internet sitesine girmeniz, yardımları inceleyerek dilediğiniz projeye yardım etmeniz yeterli olacaktır.