'Yeşil gözlü Afgan kızı' Şarbat Gula, Afganistan'dan tahliye edildi

İtalya, tüm dünyanın 'yeşil gözlü Afgan kızı' olarak tanıdığı Şarbat Gula'nın Afganistan'dan tahliye edildiğini açıkladı.

National Geographic kapağındaki fotoğrafı ile dikkat çeken Afgan kadın Şarbat Gula, artık Roma'da.

Afganistan'da görev alan yardım kuruluşları Gula'nın ülkeyi terk etmesi konusundaki talebi İtalya hükümetine iletmişti. Bu talebe olumlu yanıt verdiklerini belirten Roma, geniş çaplı bir tahliye programı kapsamında Gula'nın İtalya'ya getirildiğini duyurdu.

1985 yılında Amerikalı fotoğrafçı Steve McCurry'nin Pakistan'daki bir mülteci kampında çektiği fotoğraf National Geographic dergisinin kapağında yayınlanmasının ardından Gula dünyanın en ünlü Afgan mültecisine dönüşmüştü.

Şarbat Gula, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı 1979'da işgalinden birkaç sene sonra Pakistan'a göçen milyonlarca Afgan'dan biriydi.

Bombardımanda ailesini kaybeden kızın fotoğrafa yansıyan yüzündeki tedirginlik ve gözlerindeki savaş trajedisini anlatan derin bakışları tüm dünyanın dikkatini Afganistan'da yaşanan olaylara çevirmişti.

Fotoğraftaki kızın kim olduğu uzun süre bulunamamış, 2002'de McCurry'nin de aralarında bulunduğu bir National Geographic ekibi, Gula'yı bulabilmek için Afganistan'a gitmişti. Ekip, Afganistan'ın ücra bir bölgesinde Gula'ya ulaşmayı başarmıştı.

2016'da sahte kimlikle yakalanan Gula, Pakistan'dan sınır dışı edilerek Afganistan'a gönderilmişti.

Ağustos ayında Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından eylül başlarında İtalya bir tahliye programı başlatmış, beş bin kişi İtalya'ya getirilmişti.

Roma bu ayın başında Afganistan'ın ilk kadın baş savcısı Maria Başir'e İtalyan vatandaşlığı verdiğini açıkladı.

Kaynak: Euronews Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.