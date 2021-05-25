Yerde kısıtlama olunca gökyüzünde evlendiler

Hintli bir çiftin koronavirüs kısıtlamalarından kaçmak için bir uçak kiraladığı ve 160'tan fazla misafirle havada düğün merasimi düzenlediği ortaya çıktı.

Son dalgada COVID-19'dan ağır kayıplar veren Hindistan'da kısıtlamalar arttırıldı.Düğünler de kısıtlamalardan nasibini alırken Tamil Nadu eyaleti düğünleri 50 misafirle sınırladı.

Hintli bir çift kısıtlamalarından kaçmak için çareyi gökyüzünde evlenmekte buldu. Çift bir Boeing 737 kiraladı ve 160'tan fazla konukla havada dünyaevine girdi.

Soruşturma başlatıldı

Hindistan Havacılık otoriteleri ise olayın duyulmasının ardından soruşturma başlattı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden bir yetkili, Times of India'ya yaptığı açıklamada uçuştaki SpiceJet personelinin görevden alındığını söyledi.

Bir SpiceJet sözcüsü, evlenen çiftin COVID-19 kurallarına uyulması için açıkça bilgilendirildiğini ve uçakta herhangi bir faaliyetin gerçekleştirilmesine izin verilmediğini savundu.

Hindistan hastalıktan kırılıyor

Resmi rakamlara göre yeni tip koronavirüs Hindistan'da en az 300 bin can aldı.

Uzmanlar, gerçek ölü sayısının çok daha yüksek olduğunu tahmin ediyor. Ülkedeki hastaneler artan vaka sayıları ve tıbbi yetersizlik nedeniyle zor günler yaşıyor.

Kaynak: BBC

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.