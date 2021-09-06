Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapan Ali Atalı kimdir?

Enerji piyasalarına son günlerde yaptığı yatırımlarla giren Ali Atalı, ülkenin gündeminde, en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Keçeli ve Bulutoğlu Güneş Enerjisi Santrallerinin kurucusu olan Ali Atalı kimdir? Ali Atalı hakkında merak edilenler ve daha fazlası haberin devamında.

Ali Atalı (d. 1977;) Türk iş adamı, Atalı Enerji Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Atalı doğum tarihi : 1977

Ali Atalı kaç yaşında : 44 yaşında

Ali Atalı'nın mesleği ne : İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu, Medyatürk'ün kurucusu, Atalı Enerji Yönetim Kurulu Başkanı

Atalı Enerji yönetim kurulu başkanı Ali Atalı, aslen Trabzonlu olan evli ve bir çocuk babası bir iş insanıdır. Yakın zamanda Kahraman Maraş'a kurduğu güneş enerjisi santralleriyle ilgiyi üzerine toplayan Ali Atalı'yı sizin için araştırdık.

Ali Atalı Kimdir?

İstanbul Üniversitesi İşletme bölümü mezunu olan Ali Atalı, öğrenimini tamamladıktan sonra bilgi teknolojileri alanında kariyer yapan bir iş insanıdır. Kariyerine Garanti BBVA'da başlayan Ali Atalı, sonrasında McCann Ericsson firmasında proje uzmanı olmuş ve kendi şirketi Medyatürk'ü kurarak kariyerini bambaşka bir doğrultuda geliştirmiştir. İşletmeciliğin yanında asıl üzerine eğildiği konu, yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımı olmuş. Bu anlamda çeşitli eğitimlere katılmış ve sertifikalar almıştır. İşletmecilikten enerji uzmanlığına yol alış hikayesi bu eğitimlerle başlamış, 2014 yılında tüm malvarlığını riske ederek kendi Güneş Enerjisi Santralını kurmaya karar vermiştir. 2015 yılında Kahramanmaraş'ta iki adet güneş enerjisi santraline yatırım yaparak, Keçeli ve Bulutoğlu Güneş Enerjisi Santrallerini ve akabinde de Atalı Enerjiyi kurmuştur. Bu sayede hem elektrik üretimi hem de dağıtımı konularında aktif hizmete başlamıştır.

Neden Yenilenebilir Enerji?

Kendisi de bir çocuk babası olan Atalı'nın, enerji piyasasına yatırım yaparken öncelikli hedefi, geleceğe güzel bir dünya bırakmaktır. Fosil yakıtların çevreye verdiği zararlar, iklim değişiklikleri ve küresel ısınma tehlikesi tüm Dünya'da olduğu gibi Türkiye'de de panik yaratmaya başlamış ve doğal enerji kaynaklarının önemi giderek daha da artmıştır. Özellikle artan doğal afetler, pandemi ve su sorunu dünya insanını düşünmeye ve hareket etmeye sevk etmiştir. Bu anlamda bir öncü olan Ali Atalı, yaptığı yatırımlarla geleceğe imza atan bir iş insanıdır. Enerji anlamında tüm dünya ülkelerinde bir yarışın başladığını varsayarsak bu imza oldukça önemli bir yerdedir. Tüm Dünya'da bu konuda bilimsel çalışmaların hız kazandığı şu günlerde yarışın galibi olmak için, bu tarz yatırımların artması gerekir. Ali Atalı'nın sık sık dile getirdiği, günümüzün petrol zengini ülkeleri gibi Türkiye de bir gün doğal enerji zengini bir ülke olabilir. Özellikle ülkenin jeopolitik durumu göz önüne alındığında bunun gerçekleşmemesi için hiçbir sebep yok.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.