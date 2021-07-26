Yenidoğan çocuk için devlet kaç lira veriyor?

Yenidoğan çocuk parası yardımından çalışan ya da çalışmayan tüm annelerin faydalanma şansı bulunsa da devlet annelerden bazı şartlar istemektedir

Yenidoğan çocuk parası, daha doğrusu doğum yardımı, doğum yapan bütün annelere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bir yardım. Yenidoğan çocuk parasının miktarı, doğan çocuğun sayısına göre değişiklik göstermektedir.

Geçen yıl 1 milyon 112 bin 859 çocuk doğdu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Doğum İstatistileri verisine göre ülkemizde 2020 yılında canlı doğan bebek sayısı 1 milyon 112 bin 859 oldu.Canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si kız oldu.Toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2020 yılında 1,76 çocuk olarak gerçekleşti. Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2020 yılında 1,76 oldu. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldığını gösterdi.

Ülkemizde doğum yapan ailelere ise başta anneler olmak üzere manevi ve maddi yardım ve destekler de verilmeye devam ediyor. Bunlardan birisi ve en önemlisi de annelere tanınan "doğum yardımı". Çocuk başı ve süt parası olarak da isimlendiren bu yardıma başvuru şartları ve resmi uygulama ise şu şekilde:

Hangi şartlar gerekiyor?

Yenidoğan çocuk parası yardımından çalışan ya da çalışmayan tüm annelerin faydalanma şansı bulunsa da devlet annelerden bazı şartlar istemektedir. Bu şartları ise şunlar:

Doğum yapan kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da mavi kart sahibi olması

Yardım almak için annenin bizzat başvuru yapması

Bu yardım 15.05.2015 tarihinden sonra yapılan doğumlar için geçerli

Ölü olarak gerçekleşen doğumlarda bu yardım yapılmamaktadır

Başvuru işlemleri

Bu yardımı alabilmek için öncelikle ailenin ilgili nüfus müdürlüğüne gidip çocuğu Kimlik Paylaşım Sistemi'ne (KPS) kaydettirmesi gerekiyor. Sonrasında ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan dilekçe eksiksiz bir şekilde doldurulup imzalanmalı. Bu dilekçenin adı Doğum Yardım Başvurusu Dilekçesi.

Dilekçeyi doldurduktan sonra başvurunuzu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müdürlüklerine ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapabilirsiniz.

Yardımı nasıl takip etmelisiniz?



Doğum parası nakit olarak alınan bir yardım. Bu yardım, başvuru yapılan ayı takip eden bir sonraki ayın 25. gününe kadar anne adına PTT hesaplarına yatırılır. Böylece herhangi bir bankaya gitmeye gerek kalmadan yardıma ulaşmış olursunuz.

Bu konuda yaptığınız başvurunun kabul edilip edilmediğini ya da paranın yatıp yatmadığını kontrol etmek için ise bizzat hak sahibi olarak; En yakın PTT şubesine gidebilir, E-Devlet Kapısı üzerinden online sorgulama yapabilir,

ya da Telefon ile 444 1 788 numaralı PTT Müşteri Hizmetlerini arayabilirsiniz.

2021 yılında kaç çocuk için kaç lira?

2021 yılında süt parası olarak düzenlenen bu yardım 232 TL olarak tespit edildi.

Doğum parası 1. Çocuk için 300 lira

2. çocuk için 400 lira

3. çocuk için ise 600 TL olarak belirlendi.

Daha fazla çocuk olduğunda ise üzerine eklenerek doğum ve süt parası alınmaktadır.

İlk ödemelerini haziran ayında yapan bakanlığı 183 ve 144 numaralı hatlardan ulaşılabiliyor.

Başvuru sonunda SGK Nüfus kayıt sistemi üzerinden kimlik bilgileri kontrol edilerek teyit ediliyor ve yapılan başvuru sonucu o yol geçerli olan doğum ücreti kişinin hesabına yatırılıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.