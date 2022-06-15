DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,2512 ₺

EURO

18,0877 ₺

ALTIN

1.017,62 ₺

BİST

2.531,11 ₺

TIMETURK / YAŞAM / Yeni Zelanda semalarındaki çarpıcı renklerin sebebi açıklandı

Yeni Zelanda semalarındaki çarpıcı renklerin sebebi açıklandı

Yeni Zelanda Ulusal Su ve Atmosfer Enstitüsü (Niwa), bugün açıklama yaparak kendilerine ülkenin birçok yerinden son günlerde yaşanan ‘çarpıcı renklerdeki’ gün batımı ve gün doğumu hakkında sorular soran bir çok mesaj aldıklarını duyurdu.

2 Saat Önce
2022-06-15 22:44:49
Yeni Zelanda semalarındaki çarpıcı renklerin sebebi açıklandı

NIWA bilim insanları gökyüzünde mavi, mor ve menekşe tonlarındaki parıltının sebebinin, Ocak ayında patlayan Tonga Yanardağı'ndan atmosfere yayılan aerosoller olduğunu ifade etti.

NİWA açıklamasında gökyüzündeki bu fenomeni anlamak için atmosferik araştırma istasyonundaki meslektaşlarıyla bağlantı kurduklarını ve yapılan ölçümlerde Yeni Zelanda'nın yaklaşık 25 kilometre yukarısında, stratosferdeki aerosollerde olağandışı artışlar tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada “Bu aerosollerin, son zamanlarda ülke çapında görülen olağanüstü gökyüzü manzaralarının nedeni olduğu düşünülmektedir” denildi.

62a9a8dc50acca14f030a5d1

Aerosollerin, Tonga Yanardağı'ndan fışkıran kül ve duman kaynaklı atmosfer ortamında dağılan partiküller olduğu kaydedildi. Özellikle sosyal medyada paylaşım yapan Yeni Zelandalılar, gün batımı ve gün doğumu sırasında ortaya çıkan farklı renklere dikkat çekti.

AEROSOLLER, IŞIĞIN DAĞILMA ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRİYOR

62a9a8dc50acca14f030a5d3

Yanardağ patlamasından kaynaklanan stratosferik aerosol yoğunluklarının, Nisan ayından bu yana Yeni Zelanda'nın üzerinde bulunduğu enlem olan 35°G-45°G arasında üç katına çıktığını teyit edildi. Avustralya'da da yer yer gözlemlenen farklı gün batımı ve gün doğumu renklerinin, sebebinin aerosollerin ışığın dağılma şeklini değiştirdiği için ortaya çıktığı ifade edildi.

MAVİ, MOR, MENEKŞE TONLARINDA PARILTI YARATIYOR

4LQ528N_Polish_20220523_092049866_jpg

NİWA bilim insanları açıklamada “Genellikle bir gün doğumu veya gün batımı gördüğünüzde, en canlı renklere dönüşen bulutlardır. Bununla birlikte, bir volkanik patlamanın ardından stratosferik aerosoller mevcut olduğunda, güneş batarken veya ufukta yükselirken ışığı saçarak ve bükerek gökyüzünde mavi, mor ve menekşe tonlarında bir parıltı yaratır” ifadelerini kullandı. DHA

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş