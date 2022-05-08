Yeni Nesil Cilt Bakımı Palmes Beauty

Yeni nesil cilt bakımı konusunda popüler olan Palmes Beauty muhteşem bir tanıtım yaptı. İzmir’de gerçekleşen çekimde oldukça başarılı isimlerde yer aldı. Genç ve güzel manken Kayra ile tanıtımı gerçekleşen Palmes Beauty ürünleri oldukça ses getirdi.

Murat Başaran ve Alkım Bozkurt'un kurmuş olduğu güzellik bakım ürünleri yeni nesil göz bebeği. Yakın zamanda başarılı bir projede bir araya gelen ve İzmir'in en ünlü ekibi genç manken Kayra ile hızlı bir giriş yaptı. Make up bölümünde Meral Kaftancı yer alırken fotoğrafçı ise Deniz Bayannalduz yer almaktadır. Bunun yanında ünlü stilist Ege Kabasakal ve kuaför olarak ise başarılı Ziya Doğan yer almaktadır. Palmes Beauty manken koltuğunda ise genç isim Kayra Türkovic yer almıştır.

Türkiye'nin Gurur Kaynağı

Oldukça popüler olan Palmes Beauty markasının başarı hikayesi ise oldukça merak uyandırıcıdır. Murat Başaran 15 Eylül 1998 Belçika doğumludur. Babasının ürün çıkarması ile aslında küçük yaşlarda bu alana yönelen Murat Başaran Ekonomi Üniversitesinde okumuştur. Babasının çıkardığı 7zeytin1incir ürününü ele almış ve kendi şirketini kurmuştur. Bu sayede Türkiye'de Başaran Limited Şirketi büyütmüş ve ürünle uzun yıllar ilgilenmiştir. İlgilendiği ürünün büyümesiyle birlikte başarıyı yakalan girişimci bu esnada dünya evine girdi ve ardından Dubai'ye yerleşmiştir. Şirketini Dubai'ye taşıyan Murat Başaran burada bu ürünleri Dubai'de satışa çıkarmıştır. Ardından ortağının da işe girmesiyle büyüyen ekip yaşadıkları yer olan Palm Jumeriah adasından esinlenerek Palmes Beauty ürünlerini çıkarmıştır. Oldukça büyük bir hedef ile başlayan ekip oldukça çok çalışarak markayı büyütmeyi ve dünya markası olmayı hedeflemiştir. Bu amaç uğruna oldukça büyük emek vermişlerdir. Dubai'nin yanında Türkiye ve hatta dünya pazarına girmeyi kendine amaç belirleyen ekip tasarım konusunda da oldukça yoğun çalışmış ve sade fakat göze çarpan bir tasarım yapmışlardır. Her kadın için vazgeçilmez olacak bir ürün yapmak isteyen ekip ürünlerinde kolajen içerikli ve oldukça etkili formüller kullanmaktadır. Oldukça faydalı olan ve popüler olan kolajeni tüm cilt tiplerine göre uyarlayan ekip cilt ihtiyaçlarını da göz önüne alarak ilerlemiştir. Oldukça popüler olan bu marka ile tanışan birçok kadının vazgeçilmez cilt bakım ürünleri markası arasında yer almayı başaran Palmes Beauty hem Türkiye hem Dubai hem de Dünya için oldukça önemli bir girişim ile gurur kaynağıdır.

.