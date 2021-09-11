Yeni haftada yağışlar yurt genelinde etkili olacak

Sonbahar etkisini hissettirmeye başladı. Hava sıcaklıklarının ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11-17 Eylül tarihleri arasındaki hava tahminlerini Twitter hesabından paylaştı.

Hava sıcaklıklarının ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin paylaştığı tahminlere göre, özellikle çarşamba ve perşembe günü sağanak yurt genelinde etkili olacak.

Cuma günü ise hava yurt genelinde açık veya az bulutlu olacak. Ancak Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağış etkili olacağı öngörülüyor.

İstanbul ve Ankara'da hava nasıl olacak?

İstanbul'da yeni haftada hava 25 ila 27 derece arasında değişecek. Çarşamba günü ise kentte sağanak bekleniyor.

Ankara'da ise hava sıcaklıkları çarşamba ve perşembe günü düşecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.