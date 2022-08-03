Yeni Favori Efe Ünver Ralli Şampiyonalarında Derece Kazanmaya Devam Ediyor

Turse turizm şirketinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarda bulunan Efe Ünver, aynı zamanda ralli pilotluğu yapıyor. Küçük yaşlardan beri ralli pilotluğuna özel bir ilgisi bulunduğunu belirten Ünver, bu alanda uzun süredir yer aldığını ifade etti.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ünver, “Ralli, heyecan ve tutkunun bir yansımasıdır. Otomobil tutkunlarının ilgi gösterdiği ralli, aynı zamanda hayatını monoton yaşamak istemeyenler tarafından tercih ediliyor. Ben de küçük yaşlardan beri otomobillere karşı büyük bir hayranlık besliyordum. Bu hayranlarımı daha sonra profesyonel zeminde sürdürmek istedim. Ralli pilotu olma fikri de buradan çıktı.” ifadelerinde bulundu.

Çeşitli ralli şampiyonlarında co-pilot Bahadır Gücenmez ile birlikte şampiyonalara katılan Ünver, bu durumun kendisini çok gururlandırdığını ve heyecanlandırdığını belirtti. Onunla yarışmanın ayrıcalık olduğunu da ifade eden Ünver, çalışmalarına kesintisiz bir şekilde devam edeceğini de vurguladı.

“Ralli Heyecan ve Tutkunun Bir Yansımasıdır”

Rallinin heyecan ve tutkunun bir yansıması olduğunu belirten Efe Ünver, hayatını düz bir çizgide sürdürmek istemediğini, bu nedenle ralli gibi heyecanlı bir spor dalında çalışmalarda bulunduğunu belirtti. Konuyla ilgili açıklamalarında konunun bu yönüne vurguda bulunan Ünver, açıklamalarında şu sözlere yer verdi: “Ralli bir tutkudur ama sadece bu kadarla kalmaz. Bir tutkudan çok daha ötesidir. İnsanın hayata bakış açısını olumlu yönde değiştiren ralli, heyecan ve maceranın da bir ifadesidir. Bu durum beni ralliye çok daha fazla yaklaştırdı. Hayatın monoton ilerlemek zorunda olmadığını, yaşantımıza değerler katabileceğimizi fark ettim. Uzun bir süredir ralli pilotluğu yapıyorum. Pek çok ralli şampiyonasına da katıldım, katılmaya da devam edeceğim.”

“Ralli Şampiyonalarında Kazandığım Dereceler Benim için Çok Önemli”

Ralli şampiyonalarına katıla katıla deneyim kazandığının altını çizen Efe Ünver, açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: “İstanbul Rallisi, BTSO Yeşil Bursa Rallisi, Hitit Rallisi olmak üzere pek çok ralli şampiyonasına katıldım. Ayrıca Eskişehir ralli şampiyonasında ilk 10'a girdim. Bunun yanı sıra Türkiye ralli şampiyonalarında 2 ve 3.lük gibi dereceler elde ettim. Ralliye olan sevgimi ilk olarak 2021 yılında hayata geçirdim. İlk sezonda Tok Sport Wrt ile geçirdim. Daha sonra Cartol Ford Team ile anlaşma sağladım. Ford Fieasta Rally Pilotu olarak çalışmalarda bulundum. Halihazırda farklı şampiyonalarına katılmaya ve kendimi çok sevdiğim bu spor dalında geliştirmeye devam ediyorum. Ralli benim için bir tutku.” .