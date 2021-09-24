Yeni deniz taksiler suya indirildi

İstanbul'da ay sonu itibarıyla yeni deniz taksiler hizmete girecek. Haliç Tersanesi'nde üretilen yerli deniz taksiler denize indirildi. Deniz taksilerin ekonomik olması hedefleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Haliç Tersanesi'nde yerli imkanlarla üretidi. Yeni deniz taksiler törenle denize indirildi.

Ocak ayında üretimine başlanan deniz taksiler, İstanbul'daki 98 iskeleden yolculara hizmet verecek. Mobil uygulama üzerinden çağrılan deniz taksilere, yolcuların istediği noktadan binmesi ve istediği yerde inmesi sağlanacak. İstanbul Büyükşehir Beledıye Başkanı Ekrem İmamoğlu, deniz taksilerin fiyat tarifesinin nasıl olacağını açıkladı. "Taksimetre modeli ile sabit bir açılış ücretimiz olacak ve belirli bir mil aşıldıktan sonra mil başına ücret eklenecek" dedi.

Yeni deniz taksileri rampalar sayesinde engelliler ve bebek arabalı aileler de kolaylıkla kullanabilecek. 10 yolcu kapasiteli olacak. Bostancı'dan Adalar'a yolculuk süresi ortalama 15 dakika olacak. Ücret ise UKOME kararı ile ilerleyen günlerde belirlenecek.

CNN

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.