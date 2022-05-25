Yemen’den Suriye’ye HAYDER Dayanışma Eli Her Yerde

Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak bilinen HAYDER, insanlık adına her dayanışma ve yardımlaşma adımını sorunsuz ve gecikme olmadan gerçekleştirmektedir.

Bilindiği gibi dünya üzerinde birçok ülkede ve özel yerleşim bölgelerinde kaynak yetersizliği ile beraber çatışma, savaş sonrası yıkım gibi nedenlerden kaynaklı olarak insanlar çok ciddi mağduriyet yaşamaktadır. En temel ihtiyaçlar arasında olan içme suyuna ulaşma, temel besinlere erişememe, eğitim ve ibadet gibi ihtiyaçların karşılanamaması insanların çok ciddi derecede temel kaynaklardan yoksun kalmalarına, dolayısı ile de bu ihtiyaçların karşılanması için sosyal yardım faaliyetlerinin gelişmesine ihtiyaç duyulmaktadır. HAYDER bu konuda, yardıma ihtiyaç duyan her kesimden insanın, ihtiyaçlarını giderebilmek adına kapsamlı araştırma adımlarının yanında bu ihtiyaçları giderebilmek için bütün faaliyetleri planlamaktadır.

HAYDER tarafından geliştirilen yardım ve dayanışma faaliyetlerinin arasında su kuyusu çalışmaları, cami projeleri Ramazan ve bayram kumanyaları, yurt içi ve yurt dışı burs imkanları, yetim projeleri, bayramlık giysi, kumanya yardımları, ilmi destek çalışmaları gibi oldukça kapsamlı ve sosyal açıdan da insanlara büyük rahatlık sağlayan çalışmalar yürütülmektedir.

Dernek faaliyetleri arasında yer alan bu yardım ve dayanışma faaliyetleri, insanların temel ihtiyaçlarından mahrum kalmamaları için ve ihtiyaç duydukları her alanda ihtiyaç sahibi insanların ve ailelerin kendilerini yalnız hissetmemeleri adına kapsamlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. İnsanların söz konusu bu ihtiyaçlarının tespit edilmesi için alanında uzman olan ekipler tarafından detaylı alan araştırmaları yapılmaktadır, araştırma adımlarının sonrasında ise detaylı bir proje çalışması yapılmakta ve devamında da bu projeler, insanların bütün eksiklerinin giderilebilmesi adına eyleme dökülmekte ve bu sayede temel ihtiyaçlar başta olmak üzere giderilmesine yönelik çalışmalar tam kapsamı ile ele alınmakta ve gerçekleştirilmektedir. HAYDER desteği ayrıca gönüllü çalışmalar ile de bu projelerini ve dayanışma elini dünyanın dört bir yerine ulaştırmaktadır. .