Yemekte et hizmette memnuniyet

Ali Kestaneci Et Lokantası, damak zevkine hitap eden eti konuklarının sofrasına taşırken müşteri talep ve beklentilerine de en uygun karşılığı vermekte kararlı...

Ali Kestaneci Et Lokantası zengin içerik ve sunumu ile başta bulunduğu İkitelli bölgesi olmak üzere Avrupa yakası dahil tüm İstanbul'a lezzetini kanıtlamış durumda.

Zengin içerik ve sunumu ile dikkatleri çeken mekan, güleryüzlü hizmeti ile de gelen ziyaretçilerini memnun etmeye devam ediyor.

Çocuklu aileler de dahil menüsünde bulundurduğu zengin çeşiti "et türleri" ile harmanlayarak sunan ve gencinden yaşlısına tüm İstanbulluları ağırlamaya devam eden Ali Kestaneci Et Lokantası, kendine özgü yemek tür ve çeşitleriyle de sektörde rakiplerinden ayrışıyor.

Zengin bir içeriğe sahip

Izgara ve köfte çeşitlerinden tutun çorba seçeneklerine; kebap türlerinden lahmacun ve tatlı çeşnisine; ara sıcaklardan salatalara kadar kendine has bir lezzete imza atan lokantada geleneksel damak tadından ise taviz verilmiyor.

Gün boyu sabah 10'dan akşam 23'e kadar hizmet veren Ali Kestaneci Et Lokantası'nda gelen ziyaretçiler için otopark sorunu bulunmuyor.

Çocuklar için oyun alanının ve ibadet için de mescidin yer aldığı mekanda hizmet veren garsonlardan yöneticisine kadar herkes özellikle içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecine yönelik hijyen ve mesafe kurallarına riayet ediyor.

"Sağlık öncelikli" hizmetin kendileri için önemli olduğunu, hem sağlıklı şartlar hem de "sağlıklı bir lezzet" sunmanın önemli bir şiar olduğu vurgusunu yapan yöneticiler de bu hassasiyetle konuklarına yaklaşmaktalar.

Kalite ve hijyen ön planda

Fiyat politikası olarak hem kaliteli hem de o kalitenin gerektirdiği miktarda bir fiyatlama esas alınıyor.

Doğal ortamda yetişen sağlıklı ve helal kesim sürecinden geçen etlerin en iyisi sofraya gelirken etin yöresel özellikleri ve doğallığını tabağınızda hissetmeniz mümkün.

Lokantada Balkan yöresinden harmanlanan Fors köfte ve tatlı türünden kızarmış dondurma oldukça ilgi gören tercihlerden. Bunun yanısıra karışık ızgara ile gerek tavuk gerekse etin harmanlandığı "karışık" sunum da lokantanın etiket yemekleri arasında. Ali Kestaneci Et Lokantası'nda çalışanlar da hizmet noktasında ziyaretçilerni en iyi şekilde ağırlayıp onların tüm dilek ve taleplerini de özveriyle yerine getirme gayreti içerisinde. Çalışanlar "Konuklarımıza yemek alanında en iyi yemeği sunmaya çalışırken en iyi hizmeti de vermenin önemli olduğu" vurgusunu yapıyor.

İkitelli Masko Kavşağı, İmsan Sanayi Sitesi E Blok'ta hizmet vermeye devam eden "Ali Kestaneci Et Lokantası" sadece bulunduğu bölgenin değil tüm İstanbul'un ağzını tatlandırmaya devam edecek görünüyor...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.