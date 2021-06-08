Yedi Başak’tan İdlib'e 500 briket ev

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Suriye’de insanlık krizinin yaşandığı ve özellikle sivil insanların mağdur olduğu İdlib’te başlattığı ‘Briket Ev’ projesini sürdürüyor. Proje kapsamında bölgede yapılması planlanan 500 briket evin daha temeli atıldı.

Türkiye başta olmak üzere, dünyanın farklı ülkelerinde insani yardım çalışmaları yürüten Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Suriye'de insanlık krizinin yaşandığı ve özellikle sivil insanların mağdur olduğu İdlib'te ‘Briket Ev' projesine devam ediyor. Bu kapsamda özellikle iç savaş nedeniyle evlerinden olan, çadırda yaşayan ve doğal afetlerden etkilenen sivil vatandaşlar için yapılacak İkinci etap 500 briket evin daha temeli atıldı.

Briket evlerin temel atma programı sonrası açıklamalarda bulunan Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut, “Yedi Başak İnsanı Yardım Derneği olarak İdlib'te briket ev projesini sürdürüyoruz. Bu kapsamda ikinci etap 500 briket evin daha temelini attık. Suriye‘de bombalardan kaçan mazlum insanlar daha güvenli gördükleri Türkiye sınırına yakın yerlere deldiler. Kışın soğukta yazın sıcakta yaşayan bu insanlar için Briket Evler çok önem arz ediyor. Bu proje ile İdlib'te mağdur olan sivil vatandaşların sıkıntılarını bir nebze de gidermiş olacağız. Amacımız bu evlerin sayısını daha da attırmaktır. dedi.

Bulut, İdlib Kemmune bölgesinde yapımına başladığımız proje, 60 dönüm bir araziye sahip, tamamlandığında 500 adet evden oluşacak içerisinde okul, Camii, sağlık merkezi, çocuk parkı meslek edindirme kursları şefkat mağazası ve ticari dükkânların olduğu güzel bir yaşam alanı olacak. Bu projeyi yetim çocuklar ve çadırlarda yaşayan mağdurlar için hayata geçiriyoruz. Onların başlarını sokacak sıcak bir yuvaları, sırtlarını yaslayacak bir duvarları olacak.

Bu anlamlı çalışmaya destek olan bağışçılarımıza, Aziz milletimize çok teşekkür ediyoruz, Allah hayırlarını kabul eylesin. Yapımı devam eden projeye katkı sunmak isteyenlerin ise yedibasak.org adresinden yada 0342 3251030 / 0553 886 7777 telefon numaralarından iletişim kurabilecekleri belirtildi.

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