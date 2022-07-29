Yedi Başak kurban emanetlerini sahiplerine ulaştırdı

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, 2022 Kurban Bayramı'nda hayırseverlerin bağışladığı 3.700 hisse kurbanı bağışını, ihtiyaç sahibine ulaştırdı.

“Kurbanım kardeşime” sloganı ile yola çıkan Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, kurban faaliyetlerinin yanı sıra, gıda paketi dağıtımı, nakdi yardım, su kuyusu, yetim çalışması ve Kuran-ı Kerim dağıtımı gerçekleştirdi. Yedi Başak, Kurban bayramında yürüttüğü iyilik çalışmaları ile yüz binlerce insanın hayatına güzellikler bıraktı.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği yurt içi ve yurt dışında yaptığı insani yardım çalışmalarıyla ihtiyaç sahipleri ile yardımsever insanlar arasında köprü olmaya devam ediyor.

2022 yılı Kurban Bayramında vekalet yoluyla bağışlanan kurbanlar üç kıtada dağıtıldı. Başta Türkiye olmak üzere Yemen, Afrika, Afganistan, Arakan, Suriye ve Gazze'de emanetler sahiplerine ulaştırıldı. Kurbanlık hayvan seçimi İslami kriterlere uygun olarak yapıldı ve yine İslami usullere uygun olarak kesimi gerçekleştirildi.

Kurban çalışmaları nasıl gerçekleştirildi?

"Kurbanım Kardeşime!" sloganı ile yola çıkılan kurban organizasyonunda kurbanlıklar, kesim yapılacak ülke ve bölgelerden kurban olma kriterlerine dikkat edilerek satın alındı. İslami usullere uygun olarak kesimi gerçekleştirildi ve pay edilerek ihtiyaç sahiplerine elden teslim edildi. Kurban kesiminin gerçekleştiğine dair bilgi video kısa mesaj ile vekâlet sahiplerine iletildi.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut, Afganistan'da kurban organizasyonunu gerçekleştirdi. Bulut açıklamasında, “Kurban Allah'a kulluğun ve paylaşmanın bir başka adıdır. Kurban gönüllerimizi birbirine yaklaştırır, bizi bir eder. Kurban vesilesi ile gönül coğrafyamızın farklı noktalarına giden ekiplerimiz, ülkemizin selamını ve iyiliklerini mazlum kardeşlerimize ulaştırdılar. Oralardan selam ve duaları yüklenip hep birlikte ülkemize getirdik. Bayram günü evinde ailesi ve çocukları ile bayram etmek dururken, mazlum insanlar ve yetim çocuklar ile buluşmak için kıtalar aşan, Yedi Başak gönüllülerini ayrıca tebrik ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. İyiliğe adanmış güzel kalpli insanların destekleri ve bağışları ile bu yıl da yüz binlerce mazlumun ve yetim çocuğun yüzlerini birlikte güldürdük. An oldu biz de ağladık onların çaresizliğine. Gün oldu çocuklarla oyuna koyulduk birlikte güldük, sevinçlerine ortak olduk. Hayatın farklı renklerini birlikte yaşadık kardeşlerimizle. İnşallah bundan sonra da bu gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Bizlere destek veren tüm bağışçılarımıza, gönüldaşlarımıza ve Aziz Milletimize çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı. .