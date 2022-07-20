Yazın Saç Ekimi Yapılır mı World Of The Hair Cevaplıyor

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Doktorumuz Ahmet Kaya saç ekim işlemi hakkında insanların tereddütte olduğu bazı hususlar için açıklamada bulundu.

YAZ AYLARINDA SAÇ EKİMİ YAPILIR MI?

World Of The Hair Uzman Doktor Ahmet Kaya :

Halk arasında yaz aylarında saç ekimi yaptırılmaz şeklinde gelişen önyargı esasen tamamen yanlış bir düşüncedir.

Yaz aylarında saç ekimi vaka sayısı elbette diğer mevsimlere göre düşüş göstermektedir fakat bunun sebebi saç ekimi işlemi ve sonrasında oluşabilecek problemlerle alakalı değil insanların yaz aylarını tatil yapmak ve eğlenmek gibi aktivitelerle geçirmek istediği içindir.

Tıbbi olarak saç ekimi yaptırmak için dört mevsim de uygundur. Günümüzde mikro cerrahi yöntemler ile saç ekimi yapıldığı için kişinin kafasında dikiş ya da kesik durumu söz konusu değildir. Bu yüzden iyileşme hızlı olacağı için enfeksiyon riski çok düşüktür.

YAZ AYLARINDA SAÇ EKİMİ SONRASI NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Yaz aylarında saç ekimi sorun olmamakla birlikte dikkat edilmesi gereken hususlar vardır.

Saç ekimi sonrası ilk 10 gün çok önemlidir. Bu dönemde özellikle güneş ışınlarının dik olarak geldiği 10:00-16:00 saatleri arasında ekilen saçları güneşe maruz bırakmalıyız. Aynı şekilde deniz suyu da ilk 10 günde saçlarımızı uzak tutmamız gereken bir noktadır. Ortalama 10. günde beklenen kabuk dökülmesi gerçekleştikten sonra Dr. Ahmet Kaya tavsiyesi ile kademeli olarak faydalanılan güneş ışığı ve deniz suyunun iyileşmeyi hızlandırarak ekilen saçlara fayda sağlayacağını öngörmektedir. .