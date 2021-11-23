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TIMETURK / YAŞAM / Yazar Noah Gordon hayatını kaybetti

Yazar Noah Gordon hayatını kaybetti

Çok satan kitapların yazarı olarak adından sık sık söz ettiren ABD'li yazar Noah Gordon hayatını kaybetti.

14 Dakika Önce
2021-11-23 14:04:31
Yazar Noah Gordon hayatını kaybetti

Ailesinden yapılan açıklamada "Noah Gordon'un 22 Kasım 2021'de evinde hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle açıklıyoruz." denildi

Noah Gordon kimdir?

Geçtiğimiz günlerde 95. yaşını kutlayan Noah Gordon, 11 Kasım 1926'da Worchester'ta doğmuştu.

Haber Global'in derlediği bilgilere göre ailesinin isteğiyle tıp okusa da daha sonra gazeteciliğe geçti.

1959 yılında Boston Herald gazetesinde çalıştı ve sonrasında genel yayın yönetmeni oldu.

İlerleyen zamanlarda serbest gazeteciliğe geçiş yapan Gordon, romanlarının yanı sıra bilimsel makaleleriyle de tanınıyordu.

İlk kitabı Haham 1965'te yayınlandı. 4 yıl sonra Ölüm Komitesi kitabını çıkardı.

En büyük başarısı ise 1986'da yayınlanan Cole üçlemesinin ilk kitabı olan Hekim oldu. Bu kitapta Robert Jeremy Cole karakterinin İngiltere'deki yaşamından başlayıp İsfahan'daki tıp fakültesine geçişini anlattı. Bu kitap sinemaya da uyarlandı.

1992'de The Shaman ve 1995'te Matters of Choice ile üçlemeyi tamamladı.

Noah Gordon'un son romanı The Winemaker 2012 yılında yayınlandı. Bu kitap, 19. yüzyılın sonlarındaki savaşta Katalonya'yı anlatıyordu.

Haber Global

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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