Yavuz ismi anlamı nedir? Eski dilde Yavuz ne demek? Yavuz ismi Kur'anda geçiyor mu? Yavuz'un kelime anlamı ne?

Yavuz ismi anlamı nedir? Güzel bir tınısı olan ve sıklıkla rastlanan Yavuz isminin manası çok araştırılıyor. Yeni doğan bebeğe konulacak isimler için yapılana araştırmalar genelde ' Eski dilde Yavuz ne demek?' ve 'Yavuz ismi Kur'anda geçiyor mu?' sorularıyla yapılıyor. Peki ama Yavuz'un kelime anlamı ne? İşte yanıtı...

Güzel bir tınısı olan ve sıklıkla rastlanan Yavuz isminin manası çok araştırılıyor. Yeni doğan bebeğe konulacak isimler için yapılana araştırmalar genelde " Eski dilde Yavuz ne demek?" ve "Yavuz ismi Kur'ana geçiyor mu?" sorularıyla yapılıyor. Peki ama Yavuz'un kelime anlamı ne? İşte yanıtı...

Yavuz ismi anlamı nedir?

Yavuz; güçlü, yaman anlamına gelmektedir. Kelime anlamı olarak sözlükte kötü ve fena anlamlarına da gelmektedir.

Yavuz isminin Osmanlı devletinin 9. padişahının ismidir ve bu sebeple de çok tercih edilen isimler arasında yer alır.

Eski dilde Yavuz ne demek?

Yavuz kelimesi Türkçe'de "zayıf veya kötü olmak, kötüleşmek" anlamına gelir. Eski Türkçe yabız sözcüğünden türetilmiştir. Yavuz kelimesi tarihte bilinen ilk kez yabız "kötü" Orhun Yazıtlarında (735) bulunmuştur.

Yavuz ismi Kur'anda geçiyor mu?

Yavuz isminin kökü Türkçe isimler arasında yer alıyor. Dolayısıyla Yavuz Kur'an'da geçmiyor.