DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

ABD’den Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama
Evde Yoğurt Yapımı, Tarifi Nedir? Yoğurtlu Yemek Çeşitleri
Sadakatsiz Dizisi Konusu Nedir? Oyuncu Kadrosu
1.5 milyon kişi 'şekerden' ölüyor
Nükleer silahlanmada artış sinyali
Cezayir’de genel seçimlerin kazananı belli oldu
Analiz: Fiyat baskıları ve büyüme ekseninde “tapering” zamanlaması
Patates Püresi Nasıl Yapılır? Patates Püresi Tarifi
Orhan Veli Kanık Kimdir? Hayatı
Yavru kedileri öldürüp yiyen şüpheli yakalandı
Mucize 2 Filmi Konusu Nedir? Mucize 2 Full İzle Tek Parça
Mide Yanması Nedir? Mide Yanması Sebepleri
Mayalı Açma Tarifi Nedir? Mayalı Açma Tarifi Yapımı
ABD'de koronavirüs ölümleri 600 bini geçti
Masumlar Apartmanı Konusu Nedir? Masumlar Apartmanı Oyuncu Kadrosu

Yavru kedileri öldürüp yiyen şüpheli yakalandı

Küçükçekmece'de yavru kedileri yediği iddia edilen Japonya uyruklu şüpheli yakalandı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
15.06.2021 20:41:04
Yavru kedileri öldürüp yiyen şüpheli yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, 15 Haziran'da Gültepe Mahallesi'nde ikamet eden yabancı uyruklu bir kişinin, binanın önünde bulunan yavru kedileri toplayarak, evine götürdüğünü ve evinden pis kokular geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis, adreste yaptığı incelemede binanın çatı katında oturan Japonya uyruklu D.M'nin yavru kedileri öldürdükten sonra yediğini tespit etti.

Şüpheli D.M'ye, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 10 bin 375 lira idari para cezası uygulandı.

Zanlı D.M, sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş