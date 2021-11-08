Yatış pozisyonu psikolojik durumunuzu da ele veriyor

Yatış pozisyonu uyku kalitesini etkileyen en önemli faktörlerden biri. Peki en doğru uyku pozisyonu hangisi?

Güne enerjik ve zinde başlamak için gece güzel uyumak önemlidir. Gece kesintisiz uyuyamıyorsanız, belinizde sırtınızda hafif ağrılar hissediyorsanız bunun sebebi yanlış uyku pozisyonu olabilir.

Onlarca uyku pozisyonu var. Sırt üstü pozisyonda uyumak birine iyi gelirken bir diğerine iyi gelmiyor olabilir. Her bireyin uyuması gereken pozisyon farklıdır.

Birçok insan sırt üstü yatarken, horlama veya uyku apnesi gibi problemleri olan kişiler için en iyi pozisyonlardan biri yan yatmaktır.

Balet Erhan Güzel Twitter hesabından birçok uyku pozisyonunun olduğu görüntüyü paylaşarak “Hangisi sensin?” diye sordu. Paylaşımın altına pek çok yorum geldi.

Yorum yapanlardan biri ise ünlü Psikiyatr Arif Verimli oldu. Verimli, 1 numaralı uyku pozisyonunu tercih ettiğini belirtti. Peki 1 numaralı uyku pozisyonunda uyumak ne ifade ediyor? İşte yanıtı…

ASKER DURUŞU POZİSYONU

Sırtüstü ve iki kolu yanda dümdüz yatan insanlar asker duruşu şeklinde adlandırılırlar. Çok fazla tercih edilen bir pozisyon olmayan bu stil bazı iş sahibi kişilerin yatış şekli olarak gözlemlenmiştir. Bu pozisyonun ciddi kişiliğe sahip ve yüksek beklentili olan insanlarda olduğu araştırılmıştır.

YASTIĞA SARILMA POZİSYONU

Yastığa sarılarak ya da bacak arasına alarak uyumak bir uyku pozisyonu olmasa da bu hareket insanın doğasında vardır. Bu kişilikli insanların arkadaşlık, aile ve özel ilişki bakımından güçlü bağları vardır. Bir durum sırasında başkalarına da yardım etmeyi severler ve aynı zamanda kendi zevklerine de düşkünlerdir.

CENİN POZİSYONU

Cenin pozisyonu uyku pozisyonları arasında en sık rastlananıdır. Bu pozisyon kişinin bacaklarını karnına kıvırması olarak tanımlanır. Bazılarına çok rahatsız gözükse de birçok kişiye göre oldukça rahat bir uyku pozisyonudur. Bu pozisyonda uyuyanlar dışarıdan zor bir kişiliğe sahip olarak gözükseler de içlerinde utangaç ve hassastırlar.

SERBEST POZİSYON

Serbest uyku olarak adlandırılan bu pozisyonda uyuyan kişiler karnının üstünde yatıp, başını bir yöne döndürüp ellerini de yastığın altından sardıkları gözlenmektedir. Bu şekilde uyuyan kişiler çok rahat bir kişiliğe sahip olmakla birlikte çok sosyal ve bazen acelecidirler. Bu kişilerin içlerinde bazen gizli sinir olur ve eleştirilme konusunda üst düzey hassasladır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.