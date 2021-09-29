DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Belgesel: Her yıl 931 milyon ton gıda israf ediliyor
Tunus'ta hükümeti kurma görevi Necla Buden Ramazan'da
Trafik kazasında kusurlu taraf tazminat alabilir
Kuşak Yol Projesi’nde devasa gizli borç
Almanya'da belediyeden başörtülü kadına özür
Rusya YouTube'u kapatmakla tehdit etti
46.5 milyar Won ne kadar yapar? 46.5 milyar Kore Wonu kaç TL? 46.5 milyar Won kaç dolar? 1 won kaç TL?
Mucize bitki kekikten ekonomiye 1 milyar lira katkı
Honda'nın Gebze'deki fabrikası kapandı
Yazar Furkan Bayraktar: 3. kitabı Karanlığımın aydınlığı raflarda satışta
Kırık saç uçları onarılabilir!
Erdoğan: Suriye'deki barış Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı
WP: Trump, Putin'e 'sana kameralar önünde biraz sert davranacağım' dedi
Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları | Sağlık Bakanlığı 2021 atama kura sonuçları açıklandı mı? Doktor atama kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Rüşvet karşılığı FETÖ soruşturmalarında hapis cezası

TIMETURK / YAŞAM / Yatırım ve ticaretin şehri Kayseri'den, bir başarı daha

Yatırım ve ticaretin şehri Kayseri'den, bir başarı daha

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ‘Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçısı 2020’ araştırmasında 21 Kayseri firması yer aldı. Bu firmalardan 5 tanesi ise Kayseri Serbest Bölge’den.

2 Saat Önce
2021-09-29 12:26:37
Yatırım ve ticaretin şehri Kayseri'den, bir başarı daha

21 Kayseri firmasının 5'inin Kayseri Serbest Bölge firması olduğunu söyleyerek firmaları tebrik eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Türkiye İhracatçılar Meclisi Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı listesinde 21 Kayseri firmamız yer aldı. Bu ilimiz için büyük bir başarı. Üretime ve istihdama katkıları için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Bu firmalardan 5 tanesi Serbest Bölgemizin firması. Serbest Bölge'mizin büyümesi, sanayicilerimizin taleplerinin karşılanması, üretim ve istihdamın artması için gayretle çalışıyoruz. Kayseri İç Anadolu'da üretimin merkezidir. Firmalarımızla ne kadar övünsek azdır. Yatırım ve ticaretin şehri Kayseri'miz üretime ve istihdama her zaman katkı sağlayarak büyük bir başarı daha elde etti. Bizlerde omuz omuza vererek, daha büyük başarılara imza atmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz ve Türkiye ekonomisindeki önemimizi hızla artıracağız. Ekonomiye ve istihdama güçlü bir şekilde katkı sunan tüm firmalarımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN