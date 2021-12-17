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TIMETURK / YAŞAM / Yaşlılık maaşına ne kadar zam geldi? 65 yaş aylığı ne kadar oldu 2022?

Yaşlılık maaşına ne kadar zam geldi? 65 yaş aylığı ne kadar oldu 2022?

65 yaş aylığı alan ya da diğer adıyla yaşlılık aylığı alan kişilerin zam beklentisi sürüyor. Özellikle asgari ücretin 4 bin 250 TL olmasının ardından yaşlılar ve emeklilerin de umutları yükseldi. Peki ama yaşlılık aylığı alanlara zam geldi mi? 65 yaş maaşı zammı ne kadar olacak? Yaşlılık maaşına ne kadar zam geldi? 65 yaş aylığı ne kadar oldu 2022? 65 yaş maaşı güncel ücreti...

3 Saat Önce
2021-12-17 17:04:04
Yaşlılık maaşına ne kadar zam geldi? 65 yaş aylığı ne kadar oldu 2022?

65 yaş aylığı alan ya da diğer adıyla yaşlılık aylığı alan kişilerin zam beklentisi sürüyor. Özellikle asgari ücretin 4 bin 250 TL olmasının ardından yaşlılar ve emeklilerin de umutları yükseldi. Peki ama yaşlılık aylığı alanlara zam geldi mi? 65 yaş maaşı zammı ne kadar olacak? Yaşlılık maaşına ne kadar zam geldi? 65 yaş aylığı ne kadar oldu 2022? 65 yaş maaşı güncel ücreti...

Yaşlılık maaşı ne kadar olacak 2022?

Yaşlılık ve emeklilik aylığı enflasyon rakamlarına göre şekilleniyor. Yıl sonunda belirlenen enflasyon rakamlarına göre 2022 yılının ocak ayında yaşlılık aylığı belirlenecek. Henüz yaşlılık aylığına zam yapılmadı.

65 yaş aylığı kimlere verilir?

-65 yaşını dolduran,

-Türk vatandaşı olan,

-Hiçbir sosyal güvencesinin bulunmaması,

-Nafaka almıyor olması,

-Hiçbir geliri olmaması,

-Sağlık sigortasının olmaması,

-Sosyal Hizmetler kanununa göre harçlık almıyor olması,

-Hane halkının ortalama geliri, asgari ücretin net tutarının üçte birinde fazla olmaması, gereken şartlardır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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